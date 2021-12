Shiba Inu inaugura il suo nuovo blog ufficiale

Shiba Inu dice basta alle fake news e alla disinformazione. Infatti, da poco ha inaugurato il suo nuovissimo blog ufficiale. Da questa pagina passeranno tutte le informazioni autorevoli e accreditate della criptovaluta. Purtroppo, da molto tempo la community si era circondata da alcuni approfittatori, in cerca di notorietà o semplicemente contrari alla crypto, che diffondevano notizie false e fuorvianti. Ora invece speriamo che grazie a questa nuova pagina ritorni l'ordine e la fiducia in merito alle new riguardanti SHIB.

Shiba Inu e il suo nuovo blog ufficiale contro le fake news

Bisogna ammetterlo, Shiba Inu sta correndo veloce e sforna novità a un ritmo serrato. In data 28 dicembre ha inaugurato il suo nuovo blog ufficiale che, stando a quanto confermato nel messaggio di inaugurazione, infonderà ancora più fiducia per l'ecosistema. Un lavoro che ha impegnato molto chi lo ha realizzato. Ecco cosa è stato dichiarato in una nota ufficiale pubblicata sul nuovo sito:

Abbiamo lavorato duramente durante le festività natalizie, ma è tutto per te, la straordinaria comunità di Shiba Inu.

Mentre chiudiamo l'anno e diamo il benvenuto a un felice anno nuovo SHIB, i nostri cuori non sono mai stati più concentrati sul rendere questo progetto migliore, al fine di distribuire ancora più fiducia per l'ecosistema, promuovendo al contempo la crescita della comunità.

A partire da oggi, questo sarà il mezzo standard ufficiale del portale di comunicazione per il progetto e l'ecosistema! Essenzialmente questo fungerà anche da blog, di sorta, toccando la base su più aree che influiscono sul progetto in sé.

Ma cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo blog, punto di riferimento per tutti i contenuti ufficiali di Shiba Inu? A fornirci la risposta è, ancora una volta, un estratto del comunicato ufficiale: