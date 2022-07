Shiba Inu non vuole finire come Terra LUNA: approfitta del momento d'oro

Shiba Inu sta lavorando a un trio davvero speciale. Sembra infatti prevedere nel breve futuro Stablecoin, Reward Token e Carte da Gioco Collezionabili nel Metaverso. Insomma, un programma interessante e, soprattutto, nutrito.

Sono questi i piani che la community ha rivelato ufficialmente per espandere e fortificare l’ecosistema Shiba Inu. In altre parole il lavoro prevede una stablecoin decentralizzata, un token ricompensa e un gioco di carte collezionabili.

Secondo quanto dichiarato nell’annuncio, l’idea è quella di lanciare tutto quanto entro e non oltre il 2022. L’intenzione sarebbe quindi evitare la stessa fine che è toccata a Terra LUNA un paio di mesi fa:

Inutile dire che Shi è una preoccupazione dopo aver visto crollare altri token stabili e miliardi di dollari sono stati completamente spazzati via dal mercato. Quindi, per quanto riguarda Shi, abbiamo assistito lo sviluppo indipendente di un gruppo di sviluppatori nella nostra rete decentralizzata. Hanno presentato una versione di Shi che sembra evitare i problemi riscontrati in altri colpi di luna, consentendo al contempo di utilizzare Shi per contrastare e bilanciare i pagamenti che devono essere effettuati senza fluttuazioni di mercato. Non avendo problemi folli, questo dovrebbe essere rilasciato nel 2022.

Questa notizia sta facendo bene a Shiba Inu che ora è scambiata a 0,00001049. Un ottimo prezzo per approfittare di questo momento d’oro che, secondo gli analisti, farà crescere la sua quotazione. Trovi questa crypto su Bitpanda, l’exchange che ti offre tantissime funzionalità e una carta di debito crittografica per portare sempre con te i tuoi asset.

Shiba Inu sta per lanciare TREAT

In pratica, Shiba Inu si sta preparando per lanciare TREAT, un token ricompensa con un uso ben definito e delineato. Nell’articolo pubblicato sul blog ufficiale da Shitoshi Kusama, pseudonimo dello sviluppatore, troviamo una spiegazione in merito alle funzionalità di questa prossima novità:

TREAT otterrà ricompense per il Metaverse e la versione blockchain del gioco di carte collezionabili Shiba, nonché per aver contribuito a fornire equilibrio a Shi! Questo è un enorme passo avanti per l’atterraggio finale di questo enorme progetto verso il pieno decentramento.

TREAT andrà a beneficio dei nostri attuali detentori dell’ecosistema SHIB, la tokenomica non deluderà.

Acquista anche tu Shiba Inu e approfitta di questa crescita che sta attenzionando tutto il mercato crittografico. Un modo per farlo è scegliendo un exchange fidato. Tra i tanti disponibili ti consigliamo Bitpanda che oltre a essere sicuro e vantaggioso, offre un ecosistema di facile utilizzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.