Shiba Inu raggiunge un nuovo record nel mondo delle criptovalute

Shiba Inu continua a volare nel mondo delle criptovalute. Questa crypto ha raggiunto un nuovo record che la porta in testa per numero di indirizzi Ethereum su cui sono conservati i suoi token. A rivelarlo, ancora una volta come per il precedente primato, è stata WhaleStats, una comunità di analisi dati che monitora quali sono le criptovalute più ricche che comprano e vendono. Questo risultato è un incentivo per chi aveva intenzione di acquistare Shiba Inu. Puoi farlo in tutta sicurezza investendo con Bitpanda, l’exchange che ti permette di avere anche a disposizione una carta di debito completamente crypto.

La corsa di Shiba Inu

Non solo brutte notizie arrivano dal mondo degli asset digitali. Infatti, Shiba Inu è in corsa e attualmente ha raggiunto un altro traguardo. La criptovaluta ha registrato 1,175 milioni di indirizzi Ethereum su cui sono conservati i suoi token. Un dato che rivela quanto sia apprezzata anche dai 1000 indirizzi ETH più ricchi i quali detengono oltre 54 miliardi di token SHIB.

A rivelare questo attuale record di Shiba Inu, come già anticipato, è stata WhaleStats in un suo recente tweet pubblicato il 15 febbraio 2022. Attualmente, i primi 1.000 portafogli ETH detengono 54.462.051.231.488 SHIB.

Già l’8 febbraio 2022 Shiba Inu era risultata la migliore criptovaluta nelle ultime 24 ore, sostenuta anche dal precedente primato di essere il token più scambiato dai grandi portafogli di Ethereum. Perciò pare proprio che le balene abbiano intenzione di accumulare sempre più token SHIB. Ciò ha spinto il suo prezzo a quotazione di mercato positiva dopo essere uscita dal crollo generalizzato della maggior parte delle criptovalute causato dalle tensioni geopolitiche tra Russia e Ucraina.

Quotazione di mercato

Attualmente Shiba Inu è scambiata a un prezzo di 0,0000269 dollari, con un aumento nelle ultime 24 ore del 5,76% (al momento della scrittura). Dopo questa notizia la speranza di molti investitori è che possa proseguire il trend positivo iniziato la scorsa settimana e interrotto dalle attuali condizioni di incertezza dei mercati. Forte anche della sua posizione, visto che le altcoin hanno saputo dimostrare una maggiore stabilità rispetto alle altre crypto nonostante la correlazione con le azioni altamente tecnologiche e i venti di guerra che soffiano dall’Est.

Un buon momento per acquistare Shiba Inu? Probabilmente potrebbe esserlo. Intanto, le balene continuano ad accumulare token SHIB. L’exchange ideale per acquistare questa e altre criptovalute è Bitpanda che offre non solo un sistema chiaro ed efficace per investire e fare trading, ma anche una serie di servizi utili tra cui una carta di debito crypto.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.