Silvergate Bank fa centro con le criptovalute: le azioni salgono del 14%

Silvergate Bank, annunciando i suoi guadagni del primo trimestre dell’anno, ha lasciato i mercati a bocca aperta. I suoi guadagni sono cresciuti in poco più di un mese dopo che la società si è focalizzata sulle criptovalute. Ciò ha dato una spinta notevole alle sue azioni che sono schizzate verso l’alto, segnando un aumento del 14%.

Si tratta di un record, il più alto in un giorno dal 9 marzo 2022. L’ascesa ha avuto inizio dopo che Silvergate Bank, come riportato da Bloomberg Quint, ha rivelato un utile per azione di 0,79 dollari nei primi tre mesi del 2022. Si tratta del 75% in più rispetto alla stima media che gli analisti avevano fatto posizionando l’utile sugli 0,45 dollari.

Molto probabilmente, l’adozione crittografica della banca ha aiutato anche l’incremento dei clienti che, rispetto all’anno precedente, è stato di 1.503 iscritti. Si parla quindi, secondo i dati del 2021, di un aumento pari a circa il 36%.

Azioni volatili per Silvergate Bank quest’anno, ma le criptovalute hanno fatto il loro lavoro

Nonostante le azioni di Silvergate Bank siano state volatili quest’anno, le criptovalute hanno fatto il loro lavoro, garantendo non poche soddisfazioni ai suoi acquirenti. Silvergate Bank ha perciò seguito l’andamento dei prezzi di Bitcoin che ha fatto scendere il titolo di quasi il 18% alla fine del mese scorso.

Ora però, la notizia che ha spinto le azioni di questa banca in alto è stata quella legata ai suoi ampi guadagni, ben superiori alle previsioni degli analisti. Ciò ha permesso al titolo di balzare verso l’alto di un buon 14%. In una nota agli investitori Michael Perito, Managing Director di KBW, ha scritto:

La combinazione di tassi più elevati e la capacità di Silvergate Bank di investire denaro in attività a più alto rendimento dovrebbe avere un impatto drammatico sul potere di guadagno della banca in futuro, come mostrato nel primo trimestre.

