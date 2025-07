Siti di biglietti aerei fake bloccati: come riconoscere le truffe online

In questi giorni la Polizia Postale ha scoperto e bloccato due siti web fake per l’acquisto di biglietti aerei, vere e proprie truffe online. Fornendo le stesse funzionalità dei più famosi comparatori, fornivano un elenco delle migliori offerte agli utenti che capitavano sulla piattaforma, spingendo a effettuare il pagamento direttamente per ottenere sconti extra.

Il sistema di confronto tra compagnie creato dai siti offriva un quadro completo delle offerte dei diversi vettori operanti sugli itinerari scelti, dando anche l’apparente possibilità di operare la transazione di acquisto internamente alla piattaforma, proponendo prezzi “estremamente concorrenziali”.

Così le Forze dell’Ordine hanno spiegato sul sito ufficiale il metodo usato da questi cybercriminali. Alla fine, gli acquirenti non ricevevano i biglietti aerei acquistati, accorgendosi troppo tardi di essere stati vittima di delle truffe di questi siti fake. Nello specifico, le due pagine web oscurate sono:

Fly-go.it ;

; flygovoyager.com.

Fly-go – continua la Polizia Postale – dopo un primo feedback interlocutorio in cui giustificava il ritardo per il perfezionamento dell’iter di acquisto con la necessità di un termine di due settimane, alla successiva richiesta di rimborso, non procedeva alla restituzione e si sottraeva ad ogni successivo tentativo di contatto.

L’obiettivo era rubare denaro e identità alle vittime. Fortunatamente questi due siti fake per l’acquisto di biglietti aerei non possono più minacciare con le loro truffe online.

Siti di biglietti aerei fake: la portata delle truffe realizzate

La portata delle truffe realizzate attraverso i siti di biglietti aerei fake sembra grande. Secondo quanto dichiarato dalla Polizia Postale, “si stima che il danno arrecato sia molto elevato e non circoscritto alla Provincia Torinese, stante l’operatività della società (con sede all’estero) su tutto il territorio nazionale“.

Prontamente, la Polizia Postale è riuscita a ottenere il sequestro, mediante oscuramento dei DNS nazionali, dei due siti internet. In questo modo è riuscita a limitare il rischio che altri utenti potessero cadere nella trappola di questi siti web fraudolenti.

Gli esperti della Polizia Postale hanno fornito utili consigli per evitare di cadere nella trappola delle truffe dei siti di biglietti aerei fake. Come? Non fidarti delle offerte troppo belle per essere vere. L’affare potrebbe non essere un buon affare.

Inoltre, controlla le recensioni più recenti di altri utenti. Potresti scoprire che prima di te altri sono caduti nella trappola di queste truffe. Infine, verifica sempre l’autenticità dei siti web che visiti. Meglio spendere qualcosa in più, ma farlo attraverso piattaforme sicure e conosciute.

Cadere in qualche trappola congegnata da cybercriminali esperti oggigiorno è molto facile, più di quanto si possa immaginare. Quando acquisti online fai molta attenzione prima di inserire i tuoi dati personali e le tue informazioni di pagamento.