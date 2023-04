Sky Cinema con TV, Netflix e Paramount+ a soli 19€

Attiva subito Sky Cinema e TV a soli 19,90 euro al mese, per 18 mesi anziché 48 euro al mese. Incluso in questo pacchetto hai tutto l’intrattenimento che cerchi per te e la tua famiglia. Oltre 200 prime visioni l’anno, film e serie TV pazzeschi con gli show più amati di sempre. Nondimeno, a questo prezzo non è finita qui.

Infatti, oltre a tutto questo hai anche accesso ai contenuti esclusivi di Netflix e Paramount+ senza costi aggiuntivi. Questa offerta speciale è valida fino a oggi, 26 aprile 2023. Approfittane subito, sei ancora in tempo per rendere incredibile il tuo intrattenimento con tantissimi contenuti sempre speciali e mai ripetitivi.

Sky Cinema + TV con Netflix e Paramount+: tutto a un prezzo pazzesco

Con meno di 20 euro ti assicuri Sky Offerta Speciale che, a soli 19,90 euro al mese, include tutti i contenuti TV e Cinema oltre che Netflix e Paramount+. Scopri l’ampia offerta dedicata a te solo per oggi, da attivare al volo e senza riserve.

Netflix

Tutti i suoi contenuti e le sue funzionalità. Serie TV, film, documentari e programmi per bambini.

Mantenendo il tuo account Netflix o creandone uno nuovo per guardare Netflix su Sky Q e su tutti i tuoi device.

o creandone uno nuovo per guardare Netflix su e su tutti i tuoi device. Hai il piano Netflix Standard con visione in HD 1080p, su 2 schermi alla volta, senza interruzioni pubblicitarie.

Sky TV e Cinema

La tua TV firmata Sky : dagli show alle serie TV, dai documentari alle news e le imperdibili produzioni Original.

: dagli show alle serie TV, dai documentari alle news e le imperdibili produzioni Original. Un’ampia scelta di serie TV italiane e internazionali, anche in contemporanea con gli USA.

italiane e internazionali, anche in contemporanea con gli USA. Gli show di Sky di cui tutti parlano per l’intrattenimento da guardare con tutta la famiglia.

di cui tutti parlano per l’intrattenimento da guardare con tutta la famiglia. Una ricca proposta di documentari con i segreti della natura, il mondo animale, la storia, l’attualità e la scienza.

Peacock , con i successi di NBCUniversal, disponibili on demand: nuove serie originali e iconiche, reality e film.

, con i successi di NBCUniversal, disponibili on demand: nuove serie originali e iconiche, reality e film. Oltre 200 prime visioni l’anno.

l’anno. Il meglio del cinema italiano e internazionale.

Nuovi film Original pensati apposta per te.

Paramount+ (del valore di 7,99 euro al mese) senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.