Sky, Netflix e P+ insieme a 19,90€ per la Special Week

Il pacchetto definitivo per gli amanti dell’intrattenimento in streaming (e non solo) è quello offerto dalla Special Week di Sky: include il meglio del mondo Sky, il catalogo di Netflix senza interruzioni pubblicitarie e l’intera piattaforma Paramount+ a un prezzo fortemente scontato. Rimangono solo pochi giorni per attivarlo e garantirsi così l’accesso a oltre 200 prime visioni ogni anno, senza alcun costo aggiuntivo.

Special Week: l’offerta con Sky, Netflix e Paramount+

Dai fornelli del cooking show per eccellenza MasterChef Italia in onda ogni giovedì sera ai retroscena del cinema nostrano con gli episodi di Call My Agent, passando per le pellicole osannate da pubblico e critica come Top Gun Maverick (Tom Cruise) e Ti Mangio il Cuore (Elodie), include tutto ciò che serve per soddisfare anche i più esigenti. All’elenco si aggiungono poi documentari su natura e scienza, notiziari per essere sempre aggiornati in merito a cosa accade nel mondo e le produzioni originali in uscita. Per conoscere i dettagli relativi alla promozione e le modalità di adesione non bisogna far altro che consultare la pagina dedicata.

Da listino, il costo mensile dell’intero pacchetto sarebbe pari a 48,00 euro, ma grazie alla promozione in corso per la Special Week è possibile attivarlo per soli 19,90 euro per 18 mesi, garantendosi così un grande risparmio.

Chi lo desidera, con l’aggiunta di soli 11,90 euro, ha inoltre al possibilità di ricevere direttamente a casa il televisore Sky Glass, nella sua versione da 43 pollici, con funzionalità smart e pannello 4K Ultra HD. Integra tutto ciò che serve per immergersi subito in un mondo di intrattenimento ed è pronto per ricevere i canali del nuovo digitale terrestre, senza richiedere apparecchi o decoder esterni. A caratterizzarlo è inoltre un’attenzione particolare al design, così da adattarsi a ogni salotto.

