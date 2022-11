Smart Global Defence 2028, la nuova soluzione Fineco

Fineco Asset Management ha aperto le sottoscrizioni per il Smart Global Defence 2028 FAM Fund, una nuova soluzione a capitale protetto creata appositamente a favore dei risparmiatori più cauti.

Con questa soluzione gli effetti negativi inerenti all’instabilità dei mercati verranno limitati, con i risparmiatori che in cambio otterranno una cedola molto interessante.

Il fondo, composto da un portafoglio con circa il 65% di titoli di Stato italiani, mentre il restante da obbligazioni emesse dal comparto finanziario italiano, sarà a disposizione dei risparmiatori fino al 17 gennaio 2023 e per 5 anni.

Una soluzione di investimento questo che sarà particolarmente apprezzata sia dai vecchi e dai nuovi risparmiatori.

In cambio otterranno una cedola annuale pari al 4% lordo degli oneri fiscali e la protezione sul capitale investito a scadenza. Tutto questo grazie al motore tecnologico di Fineco AM e all’ingegnerizzazione in-house.

Smart Global Defence 2028, il commento del CEO di Fineco

Fabio Melisso, CEO di Fineco Asset Management, ha così commentato la nuova soluzione di investimento Smart Global Defence 2028: “Il periodo in cui viviamo attualmente, in cui l’inflazione è molto elevata, porta inevitabilmente a esigenze maggiori da parte delle famiglie che vogliono valorizzare la propria liquidità e mantenere il potere d’acquisto dei risparmi”.

“Con il nostro fondo obbligazionario, che abbiamo progettato totalmente in-house, ci rivolgiamo agli investitori più prudenti e che cercano un rendimento annuale positivo e fisso”.

“Fineco Asset Manager intende proseguire in questo modo il proprio percorso volto a offrire ai risparmiatori risposte immediate e adeguate alle diverse fasi del mercato, anticipando le loro esigenze grazie al continuo dialogo con i consulenti finanziari di Fineco”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.