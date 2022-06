Smart POS Easy: solo canone e zero commissioni

I pagamenti digitali sono ormai una realtà consolidata visto che, da tempo, hanno superato le transazioni in contanti.

Per chi è un negoziante, questo nuovo modo di concepire i pagamenti ha però spesso anche dei grandi svantaggi. Commissioni nascoste e costi elevati, per esempio, rendono questa nuova filosofia alquanto difficile da digerire. Una situazione spesso sgradevole, in cui è difficile districarsi anche burocraticamente, come da prassi per il nostro paese.

In questo contesto così difficile, Smart POS Easy si distingue dalla massa. Si tratta di una soluzione di pagamento che si appoggia alla connettività 4G e Wi-Fi, il tutto con tariffe senza sorprese per tornare a lavorare serenamente.

Con Smart POS Easy trasparenza e zero commissioni

Smart POS Easy è la soluzione ideale per attività commerciali con tante transazioni giornaliere, visto che non applica commissioni sulle singole transazioni. Il sistema infatti, si basa su un singolo canone mensile che, di fatto, risulta l’unico costo continuativo legato a questo dispositivo.

Stiamo parlando di un POS con dimensioni e peso contenuti (17,5 x 8,2 x 6,2 centimetri e 410 grammi), capace di stampare immediatamente lo scontrino. Smart POS Easy si basa su una particolare versione di Android, che permette un’elevata connettività e una solidità del sistema molto apprezzabile.

Non solo: attraverso una dashboard online, dotata di interfaccia semplice da padroneggiare, è possibile avere sempre sotto controllo tutti i pagamenti effettuati tramite il dispositivo. Il tutto attraverso dati e grafici facili da interpretare, anche da parte di chi ha poca dimestichezza con la tecnologia.

E per quanto riguarda i costi? L’attivazione di POS Easy costa 16 euro, mentre il canone (considerato su un giro d’affari di 10.000 euro o meno) è di 17 euro (più IVA) al mese. Per attività con un giro d’affari maggiore, fino a 30.000 euro all’anno, il canone è di 22 euro (più IVA) al mese.

