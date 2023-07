Smart POS Easy, un solo canone e zero sorprese

Dai maggiore stile allo sviluppo al business acquistando uno dei POS di Axerve: stiamo parlando di una soluzione di pagamento ideata per accompagnarti in tutte le situazioni grazie alla connettività 4G e Wifi e con una tariffa senza sorprese per gestire la tua impresa con serenità.

Sei proprietario di un’impresa o di una piccola attività commerciale? Allora sai bene che queste attività richiedono che vengano seguite determinate regole per gestire al meglio le entrate di denaro. Axerve ti consente non solo di risparmiare ma anche di gestire al meglio tutte le pratiche, ecco perché secondo noi è la scelta migliore che potresti fare per portare avanti il business della tua attività.

Con Smart POS Easy hai zero commissioni e un solo canone mensile. Il POS di Axerve include una SIM che si connette automaticamente alla rete 4G dell’operatore con la migliore copertura della zona in cui ti trovi. Non ci sono costi di chiamata e il traffico dati è compreso nel canone mensile.

Con l’offerta EASY a canone paghi solo un canone mensile e nessuna commissione sulle transazioni. Il canone mensile è di 17 euro + IVA se con il tuo POS incassi fino a 10.000 euro all’anno. Il costo può aumentare a 22 euro se con il tuo POS incassi fino a 30.000 euro.

Tra i vantaggi messi a disposizione degli utenti anche la possibilità di avere un POS sempre con te. Come accennato, il POS include una SIM che si connette automaticamente alla rete 4G dell’operatore, non ci sono costi di chiamata e il traffico dati è compreso nel canone mensile.

Non manca, inoltre, la possibilità di avere l’accredito del transato POS su qualsiasi conto corrente italiano, senza necessità di dover aprire un conto corrente dedicato. Se sei stanco di dover pagare canoni e altre inutili spese affidati ai POS di Axerve e non sarai più vincolato a pagare inutili costi sulle commissioni.

