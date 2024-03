Solana (SOL) è il cavallo nero del mercato, mentre il declino di Bonk continua

Solana (SOL) ha fatto parlare di sé nella community delle criptovalute dopo aver raggiunto i 200 $ all’inizio della settimana. Questa impresa è notevole se si considera il declino del mercato in generale, e SOL ha sfidato l’andamento del mercato.

Mentre SOL, il token di utilità nativo dell’ecosistema Solana, sta tracciando una rotta rialzista, Bonk (BONK), una memecoin leader sulla blockchain, continua il suo declino. Nel frattempo, sta facendo scalpore InQubeta (QUBE), un nuovo altcoin AI emergente. Destinata a scuotere il mercato delle criptovalute, viene acclamata come la prossima grande novità e la migliore criptovaluta in cui investire grazie all’integrazione della blockchain con l’intelligenza artificiale.

InQubeta (QUBE): la prossima grande novità

InQubeta (QUBE) ha tutte le caratteristiche di un token destinato a esplodere. La sua narrativa rialzista come altcoin di IA la farà schizzare alle stelle al momento del lancio, il che spiega la frenesia intorno alla prevendita in corso: ben 12 milioni di dollari raccolti nei primi finanziamenti.

Nella fase 9 dell’ICO, un token costa solo 0,028 $. Gli esperti prevedono un’ondata di adozioni dopo il debutto sul mercato, con un salto di 70x: una criptovaluta emergente da non perdere e una prevendita consigliata.

Sebbene vanti un potenziale di crescita sbalorditivo come nuova e promettente criptovaluta, i suoi solidi fondamenti come altcoin di AI la rendono ancora più interessante. Avventurandosi in un territorio inesplorato, mira a rimodellare la scena della raccolta fondi dell’AI costruendo la prima piattaforma di crowdfunding basata sulla criptovaluta per le startup tecnologiche. Altrettanto importante è il suo marketplace NFT personalizzato, che aprirà il mercato dell’AI a tutti gli investitori, indipendentemente dal loro reddito.

Solana (SOL): raggiungendo 200 $

Solana (SOL) è la criptovaluta più impressionante di quest’anno e ha superato Ethereum, la principale altcoin. La criptovaluta sta sfruttando lo slancio dell’anno precedente, che ha visto il suo prezzo esplodere da 10 $ a oltre 100 $. Dato il piede ben piantato sull’acceleratore, le sue prestazioni nel 2024 hanno superato le aspettative, consolidando il suo status di migliori altcoin.

All’inizio di questa settimana, il suo prezzo è balzato a 200 $, sfidando le tendenze del mercato. Il consolidamento ha fatto scendere il prezzo a 191 $ nel momento in cui scriviamo. L’aumento è dovuto al traffico all’interno dell’ecosistema Solana, alimentato dalla mania dei meme. Vale la pena menzionare anche la crescente domanda istituzionale, che ha spinto il suo prezzo.

Le sue ultime prestazioni l’hanno posta in prima linea nell’attuale rialzo, superando criptovalute appena lanciate come Starknet, Pixels e DYM. Considerati gli ulteriori rialzi previsti, Solana è una delle migliori criptovalute da acquistare ora, un’ondata rialzista da non perdere.

Bonk (BONK): declino ribassista

Bonk (BONK), uno Shiba Inu con una mazza da baseball, è il principale token ispirato ai meme sulla blockchain Solana. Come criptovaluta a tema canino, è stata lanciata per seguire le orme di Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu, le più popolari criptovalute ispirate ai cani.

Il titolo è esploso sotto i riflettori nel 2023, e molti dei primi possessori hanno creato una ricchezza generazionale. Nonostante ciò, dopo aver toccato un nuovo massimo storico (ATH) quest’anno, ha subito un calo a causa delle prese di profitto degli investitori, perdendo forti punti di riferimento. Ciononostante, questa correzione è stata considerata salutare e la prepara per la prossima corsa.

Considerato un rimbalzo in vista, Bonk è una delle migliori meme coin da possedere. Il suo basso punto di ingresso e la community attiva la rendono ancora più attraente, rendendola una buona criptovaluta da acquistare.

Conclusione

Solana ha dimostrato il suo potenziale raggiungendo un traguardo di prezzo all’inizio di questa settimana dopo aver sfondato quota 200 $, mentre il declino di Bonk continua. Nel frattempo, InQubeta è destinata a subire un’ondata di adozioni e puoi diventare un early bird partecipando all’ICO tramite il link sottostante.

