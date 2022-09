Gioca al Solitario e guadagna veri Bitcoin

Nel panorama dei sempre più popolari titoli P2E (play-to-earn) ha appena fatto il suo debutto un gioco che ha tutto il potenziale necessario per catturare l’interesse del grande pubblico. Per quale motivo? Unisce uno dei rompicapo più celebri di sempre alla criptovaluta per eccellenza. Si tratta di Club Bitcoin: Solitario ed è già in download per smartphone e tablet.

Club Bitcoin: Solitario, giochi e guadagni Bitcoin

Disponibile nelle versioni mobile per Android e iOS, sviluppato da THNDR Games, punta anzitutto a sostenere l’adozione della moneta virtuale, contribuendo a farla conoscere anche ai non addetti ai lavori e a chi non ha dimestichezza con gli asset digitali. La volontà dichiarata della software house è quella di raggiungere anzitutto un pubblico femminile e gli utenti che si trovano nei paesi emergenti. Ciò nonostante, può essere scaricato in tutti i territori, Italia compresa. Riportiamo di seguito, in forma tradotta, un estratto del comunicato stampa.

Solitario e i giochi classici di carte in generale esercitano un’attrattiva di massa e si trovano costantemente tra le applicazioni più popolari sugli store, per la loro familiarità e semplicità nell’utilizzo. Offrono un contesto divertente per imparare nozioni riguardanti Bitcoin e iniziare a guadagnarne.

Come funziona il modello di business adottato da THNDR Games? Come molte altre, la software house guadagna attraverso i proventi da pubblicità e da acquisti in-app, ma ripartisce poi una parte dei profitti agli utenti stessi che contribuiscono a generarli, sotto forma di premi da riscuotere in criptovaluta. Per farlo è necessario connettere un wallet Lightning Network (quello consigliato dallo sviluppatore è Wallet of Satoshi).

