Solo con SelfyConto hai canone zero Under 30 e interessi al 4%

Il conto SelfyConto di Banca Mediolanum è una delle migliori opzioni perché offre il canone zero a chi è Under 30 e interessi del 4% sulle somme depositate.

Quindi, per tutti i nuovi clienti che optano per SelfyConto e che effettuano l’accredito dello stipendio, Banca Mediolanum offre un tasso di interesse annuo del 4% per i depositi vincolati a 6 mesi, senza costi aggiuntivi.

Stiamo parlando quindi di un’offerta che permette di aumentare facilmente e senza rischi il valore della propria liquidità con rendimenti di investimento riconosciuti in un breve periodo di tempo e su depositi fino a 100.000 euro.

Per aprire il conto SelfyConto, basta andare alla pagina ufficiale e completare la procedura di registrazione, che è possibile anche tramite lo SPID.

SelfyConto: canone zero per gli Under 30 e interessi al 4% per 6 mesi

Scegliere SelfyConto offre numerosi vantaggi. Le caratteristiche del conto corrente sono le seguenti:

canone azzeratozero per gli Under 30 e il primo anno per tutti gli altri, successivamente azzerabile e, quindi, evitando di pagare 3,75 euro/mese ;

e il primo anno per tutti gli altri, successivamente azzerabile e, quindi, evitando di pagare ; inclusa nel conto una carta di debito , che può essere utilizzata per prelievi e pagamenti senza commissioni;

, che può essere utilizzata per prelievi e pagamenti senza commissioni; bonifici e altri servizi bancari che possono essere effettuati gratuitamente attraverso il canale home banking

carta di credito che può essere richiesta a partire da 1 euro al mese, fino a un massimo di 1.500 euro.

Inoltre, chi richiede SelfyConto e imposta l’accredito del proprio stipendio può beneficiare di un tasso di interesse del 4% annuo per depositi vincolati di sei mesi. È un modo sicuro e semplice per aumentare il valore della propria liquidità.

Con questo tasso di rendimento del 4% si possono ottenere su 10.000 euro investiti 138 euro di interessi e su 100.000 euro ben 1.380 euro di interesse. L’accesso all’offerta di Banca Mediolanum è possibile online al link qui di sotto:

