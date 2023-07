Solo: il conto di Finom dedicato ai freelance

Finom Solo è il piano di Finom dedicato ai liberi professionisti che in un unico canone include una serie di servizi per una gestione semplificata delle finanze, offrendo un’esperienza di banking completa e flessibile.

Tra le caratteristiche che rendono Finom un’opzione interessante per la gestione del proprio denaro troviamo la possibilità di ottenere il proprio IBAN in 72 ore, accesso a carte fisiche e virtuali gratuite e un servizio di fatturazione semplice integrato nel conto.

Tutti i servizi offerti da Finom Solo

Il conto di Finom si gestisce completamente online tramite l’App Finom, che permette di visualizzare in qualsiasi momento saldi e transazioni da un’unica interfaccia semplice ed intuitiva.

Il conto di Finom Solo include nel suo canone (€5 al mese) una carta fisica e carte virtuali illimitate gratuite. (È anche possibile di richiedere ulteriori carte fisiche con un costo di emissione di 5 € .)

Il conto offre la possibilità di creare dei wallet separati per ogni tipo di spesa, in questo modo si eviterà di prelevare per sbaglio dai propri risparmiare e, per semplificare ulteriormente la gestione finanziaria, Finom offre un sistema di fatturazione online semplice ed efficace integrato nel conto.

Finom permette di generare fatture professionali in pochi secondi, la piattaforma offre una funzione di autocompletamento dei campi per un impostazione veloce e mette a disposizione modelli per risparmiare tempo con i pagamenti di clienti abituali. Una volta create le fatture, Finome permette di inviarle via e-mail o messenger con un semplice clic.

In più il conto di Finom consente di gestire i pagamenti e di tenere traccia delle entrate e delle spese in modo facile e automatizzato, garantendo l’archiviazione sicura dei documenti in cloud: tutte le informazioni importanti, come documenti di identità, contratti, ricevute e altro, sono accessibili ovunque, in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo.

Per conoscere l’offerta completa di Finom clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.