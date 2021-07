NFT per Space Jam 2: LeBron James e Looney Tunes

In Italia dovremo attendere ancora un paio di mesi prima di poterci godere Space Jam: New Legends (o Space Jam 2), sequel del film che nel 1996 ha visto Michael Jordan alle prese con i personaggi animati di Warner Bros, mentre negli Stati Uniti (dove la pellicola si chiama Space Jam: A New Legacy) il debutto è previsto per il 16 luglio. Per celebrarla come si deve, sono stati resi disponibili alcuni NFT da collezione, in edizione limitata.

WB con Nifty's per gli NFT di Space Jam 2

La serie di Non-Fungible Token raffigura il protagonista LeBron James e otto personaggi Looney Tunes. Gli interessati possono trovare maggiori informazioni e i dettagli su come acquistare i contenuti sulla piattaforma Nifty's. Riportiamo di seguito in forma tradotta le parole di Pam Lifford, Presidente di Warner Bros. Global Brands and Experiences.

Siamo entusiasti di collaborare con Nifty sperimentando questo modo attraverso qui il nostro pubblico può interagire con i suoi personaggi preferiti, connettersi agli altri fan e intrattenersi con le nostre pellicole dentro e fuori dallo schermo.

Ricordiamo che comprando un NFT si entra in possesso di un certificato di proprietà del bene, esclusivamente digitale, basato su blockchain. Il mercato è letteralmente esploso quest'anno, muovendo capitali per miliardi di dollari. C'è chi ritiene sia una bolla già esplosa o sul punto di farlo, ma nel frattempo alcuni big hanno intravisto ulteriori prospettive di crescita e puntano a dire la propria: tra questi ci sono anche eBay e l'exchange Binance.