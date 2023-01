Special Week: l'offerta con Sky, Netflix e Paramount+

Rimangono solo pochi giorni per approfittare della promozione lanciata da Sky in occasione della Special Week: include il migliore intrattenimento di Sky, l’intero catalogo di Netflix e i contenuti in streaming sulla piattaforma Paramount+, il tutto in forte sconto rispetto al solito prezzo. È l’ideale per gli amanti del grande cinema, con più di 200 prime visioni ogni anno da guardare senza alcun costo aggiuntivo, ma non solo. Diamo uno sguardo a tutti i dettagli, per capire meglio di cosa si tratta.

Sky, Netflix e Paramount+ in sconto per la Special Week

Prendendo in considerazione l’offerta di Sky, ci sono show come MasterChef con nuove puntate ogni settimana e serie come Call My Agent al debutto proprio oggi, per conoscere i retroscena di quanto avviene nel mondo del cinema, ma anche documentari su natura, attualità e scienza, notiziari e produzioni originali. Passando a Netflix, invece, sul servizio troviamo tutti gli episodi di Mercoledì e di The Crown, oltre a film come Knives Out Glass Onion. Per quanto riguarda Paramount+, infine, ospita Top Gun Maverick con Tom Cruise e Ti Mangio il Cuore con Elodie, solo per fare due esempi.

Grazie all’ offerta di Sky per la Special Week, l’intero pacchetto è oggi disponibile al prezzo mensile di 19,90 euro, per 18 mesi, anziché a 48,00 euro. È così garantito un notevole risparmio, senza limitazioni né interruzioni pubblicitarie.

Volendo, con una spesa di 11,90 euro in più si ha la possibilità di ottenere anche il televisore Sky Glass con risoluzione 4K Ultra HD e diagonale 43 pollici. È una Smart TV connessa a Internet e che non richiede altri dispositivi per lo streaming o la visione dei contenuti, pronta per il nuovo digitale terrestre.

