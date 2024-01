Spendi senza restrizioni con Carta Veritas, la soluzione perfetta per te

Nel settore delle carte prepagate, Carta Veritas MasterCard si distingue dalle altre per le sue caratteristiche che superano i limiti di queste carte.

In primis, ti consente di gestire le tue finanze liberamente e senza restrizioni. Il limite di spesa è di 120.000€, così potrai acquistare oggetti di valore, come un’automobile.

Non devi avere requisiti particolari per richiederla, e nemmeno un’impeccabile solvibilità finanziaria.

Carta Veritas: libertà e gestione semplice delle finanze

Puoi ricaricare Carta Veritas in diversi modi: bonifico bancario, carta di credito o contanti. Viene accettata in più di 37 milioni di esercizi commerciali e sportelli bancomat, quindi puoi usarla praticamente ovunque.

Non devi per forza aprire un nuovo conto corrente, in quanto la carta ha un suo IBAN dedicato con cui effettuare tutte le operazioni che vuoi.

Oltre a essere un mezzo di pagamento, Carta Veritas ti offre altri servizi. Ti consente di investire nel mercato azionario, richiedere prestiti, trovare prodotti di investimento adatti alle tue esigenze e acquistare piani assicurativi.

Inoltre, se ti iscrivi al Veritas Private Club, avrai un servizio di concierge, il cashback sugli acquisti e la prenotazione per un viaggio.

Ogni transazione che effettui con la carta viene sottoposta a verifica con il sistema 3D Secure di MasterCard, che ti invia un codice OTP per confermare la transazione.

Insomma, Carta Veritas è la carta prepagata migliore, grazie alla libertà, flessibilità e ai servizi che offre. Clicca sul bottone qui sotto, entra nella pagina ufficiale e richiede la carta. Ti verrà poi spedita direttamente a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.