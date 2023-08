Sta per tornare la Serie A su DAZN, conto Sella ti regala 2 mesi

Se apri il conto Sella Start di Banca Sella, non soltanto avrai accesso a un moderno e innovativo conto corrente online, ma riceverai anche un bonus eccezionale: abbonamento gratuito di due mesi a DAZN Standard, con cui potrai goderti la nuova stagione di Serie A.

Utilizzando la piattaforma Conto Sella Start, potrai gestire comodamente le tue finanze con facilità, dedicando più tempo alle cose che ami, come sostenere la tua squadra del cuore durante le emozionanti partite di calcio.

Indipendentemente dal fatto che tu sia un fan sfegatato o un semplice appassionato, potrai seguire le partite direttamente dal tuo dispositivo mobile, anche quando sei in giro.

Serie A su DAZN gratis per 2 mesi con Conto Sella

Ma Conto Sella Start offre più di un semplice abbonamento gratuito di 2 mesi a DAZN Standard, poiché ci sono una serie di vantaggi che semplificano la gestione delle tue finanze personali. Ecco quali sono:

le spese sono ridotte, in quanto il conto costa soltanto 1,50 euro al mese , ma per i primi tre mesi è gratuito ;

, ma per i primi tre mesi ; tutti i prelievi dagli ATM Sella sono gratuiti e illimitati , così come i bonifici online sia in Italia che nei Paesi SEE;

, così come i bonifici online sia in Italia che nei Paesi SEE; la carta di debito è gratuita se la richiedi in fase apertura conto;

disponibilità di un salvadanaio digitale che ti consente di risparmiare, monitorare le spese tramite statistiche molto dettagliate, con la possibilità anche di aggregare tutti i conti che possiedi.

Insomma, sei di fronte a un’opportunità unica per mettere insieme un conto online innovativo e la passione per lo sport, in modo particolare per il calcio italiano.

Quindi, non lasciarti sfuggire questa occasione: apri il conto Sella cliccando sul link qui sotto e potrai vivere le emozioni della Serie A gratis per 2 mesi con DAZN.

