Su BlockFi ricevi un bonus in crypto se ricarichi 100$

Le piattaforme crypto di lending stanno aumentando e oggi vediamo una delle più blasonate che ha fatto ripartire una delle offerte più ricercate in ottica iniziale, ovvero quando si apre il conto.

Parliamo di BlockFi che permette di depositare i propri asset digitali e di ottenere il pagamento di una rendita sotto forma di interessi direttamente sul proprio conto. A questa si somma quella del pagamento iniziale sotto forma di bonus, cosa che permette di guadagnare anche a fronte di depositi non molto consistenti.

Sono tante le piattaforme di trading online di cui avrai sentito parlare, ma in questo articolo tratteremo in particolare “BlockFi”.

Il portale BlockFi rappresenta un’interessante operatore Fintech che offre dei servizi finanziari per piccoli e grandi investitori nel settore delle crypto. Tra i servizi più importanti che offre c’è ovviamente quello del trading; quindi quello di avere la possibilità di convertire monete digitali come BTC o ETH in altri tipi di monete.

BlockFi: ricevi subito un bonus di 40$ in Bitcoin

Dopo aver fatto una breve introduzione al portale di trading, andiamo direttamente al nocciolo della questione. Su BlockFi puoi usufruire di un bonus che ti permetti di ottenere ben 40$ in Bitcoin.

Sarà necessario ovviamente avere o aprire un conto crypto gratuito sulla piattaforma, dopodiché bisognerà effettuare una ricarica di almeno 100$ e di conseguenza in maniera immediata verrà erogato il bonus all’interno del proprio portafoglio digitale.

Se sei alla ricerca di una buona promozione per addentrarti nel mondo del trading online, questa potrebbe tranquillamente fare al caso tuo.

