SumUP Air è il POS senza costi fissi, scoprilo subito

POS obbligatorio sì, ma non per questo bisogna pagare dei costi fissi. In tal senso, SumUP offre dei dispositivi dove non sono previsti e dove le commissioni da pagare su ogni transazione sono piuttosto basse.

C’è anche da aggiungere il POS Air di SumUP è grandiosamente utile perché ti consente non soltanto di accettare pagamenti con ogni tipologia di carta, ma anche di farlo tramite le app Apple Pay e Google Pay sullo smartphone.

Ma come funziona questo POS? Prima di rispondere, bisogna puntualizzare che la registrazione alla piattaforma di SumUP è obbligatoria per poterlo utilizzare.

Devi soltanto inserire il tuo indirizzo email, generare una password, possibilmente complessa, selezionare il Paese in cui operi e compilare i campi con tutte le informazioni richieste (tipologia di attività, dati personali, conto bancario, ecc.).

Fatto questo, non devi far altro che salvare e entrare nella pagina ufficiale del POS per acquistarlo.

Quanto costa? 47,58 euro. La commissioni su ogni transazione è pari all’1,95%. Come dicevamo, non ci sono costi fissi.

Tutti gli importi delle transazioni ti verranno accreditati in tempi molto brevi direttamente sul conto che hai inserito in fase di registrazione, al netto ovviamente delle commissioni.

Come utilizzare il lettore

SumUP Air è uno dei POS più richiesti dagli esercenti e dai venditori ambulanti perché è facile da utilizzare. Basta collegarlo allo smartphone e nulla più.

Ovviamente, ci sono delle condizioni specifiche per il collegamento. Innanzitutto lo smartphone deve essere dotato di un sistema operativo Android superiore al 6.0, mentre l’iPhone deve avere iOS 12 e successive versioni.

Il collegamento tra i due dispositivi avviene via Bluetooth. Devi poi scaricare l’app SumUP dallo store e inserire le tue credenziali.

Fatto questo, per accettare un pagamento, devi digitare l’importo e toccare Paga.

Il cliente non deve far altro che poggiare la carta sul lettore oppure inserirla nel dispositivo per completare la transazione. Insomma, è tutto semplice, quindi non ti resta che effettuare l’acquisto cliccando sul link qui sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.