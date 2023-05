SumUp Air è tra i POS più economici di sempre: tuo a soli 39€

Stai cercando un modo semplice ed efficiente per accettare pagamenti ovunque, senza dover navigare tra procedure burocratiche lunghe e costose? Allora devi assolutamente conoscere SumUp.

Questa rivoluzionaria piattaforma di pagamento ti offre un’alternativa senza costi fissi né contratti vincolanti. La tua unica spesa sarà l’acquisto del terminale, a soli 39 euro una tantum per la soluzione Air, la più economica. E poi, una commissione del 1,95% per ogni transazione. Uno tra i prezzi più bassi quando si parla di POS mobili.

Perché scegliere proprio SumUp Air?

Con SumUp Air, puoi accettare qualsiasi metodo di pagamento, dal contactless al Chip & Pin, Google Pay e Apple Pay, rendendo il tuo business ancora più accessibile e versatile. Inoltre, grazie alla ricevuta stampabile o inviabile via e-mail o SMS, la gestione delle transazioni è facile e veloce.

Il POS SumUp Air è ideato per l’uso in mobilità, con dimensioni tascabili e senza fili, e si collega al tuo smartphone o al tuo tablet tramite connessione Bluetooth, consentendoti di accettare pagamenti ovunque ti trovi. E con la batteria a lunga durata, puoi sostenere fino a 500 pagamenti con una sola ricarica.

E sai qual è la parte migliore? Non dovrai nemmeno aprire un nuovo conto per utilizzare SumUp. Puoi utilizzare i tuoi dettagli e le coordinate bancarie esistenti per ricevere gli accrediti in modo sicuro. Con l’app gratuita per dispositivi mobili, potrai accettare pagamenti senza dover affrontare lunghe procedure burocratiche.

Non perdere l’occasione di cambiare il tuo POS e slegarti dai vincoli bancari, a favore di una soluzione economica, versatile e davvero innovativa. Richiedi il tuo nuovo POS SumUp Air al prezzo speciale di soli 39 euro.

