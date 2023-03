SumUp Air: la soluzione innovativa per accettare pagamenti con carta

SumUp Air è una soluzione semplice e innovativa per accettare pagamenti con carta di credito e debito senza doversi preoccupare della burocrazia e dei costi associati dall’apertura di un nuovo conto bancario.

Con il lettore SumUp Air, è possibile accettare pagamenti con pochi semplici passaggi e ovunque ci si trovi: il lettore si collega direttamente allo smartphone e consente di accettare pagamenti senza la necessità di avere un terminale di pagamento fisso.

SumUp non prevede alcun canone mensile per il servizio, né alcun vincolo contrattuale. È prevista solo una commissione sulle transazioni dell’1,95%. Per l’acquisto del dispositivo è richiesto il pagamento di una tantum di 39 €+ iva .

Il lettore SumUp Air si acquista direttamente online senza lunghe burocrazie. Una volta effettuata la registrazione sarà subito possibile iniziare ad accettare pagamenti con carta.

Per iniziare ad accettare i pagamenti basterà scaricare l’app gratuita SumUp sul proprio smartphone, inserire l’importo da addebitare e avvicinare la carta al lettore. La transazione sarà completata in pochi secondi e il denaro verrà accreditato direttamente sul proprio conto aziendale SumUp.

SumUp mette anche a disposizione una serie di soluzioni innovative per semplificare l’accettazione dei pagamenti, come la possibilità di creare e inviare link di pagamento dall’app via sms, WhatsApp o la possibilità di creare delle vere gift card da spendere nel proprio negozio e che si possono condividere sui social.

Con SumUp sarà possibile accettare ogni tipo di carta di pagamento, tutti i circuiti, tutti i metodi: Chip & Pin, contactless, Apple Pay e Google Pay.

Il conto aziendale SumUp è incluso e gratuito con il lettore di carte, e sarà attivo già dal giorno successivo alla richiesta.

Per conoscere tutte le soluzioni offerte da SumUp clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.