Segnaliamo oggi un’offerta ghiotta per tutti i commercianti, professionisti ed esercenti, in questo periodo alle prese con l’esigenza di adeguarsi per poter accettare i pagamenti digitali ed elettronici dei loro clienti: SumUp Air è proposto in sconto al prezzo di soli 19,99 euro.

SumUp Air in offerta a 19,99 euro

Garantisce il pieno supporto a carte di credito, di debito, bancomat e applicazioni installate su smartphone, anche in modalità contactless. Non è richiesta la sottoscrizione di alcun abbonamento o contratto: si versa una commissione pari all’1,95% sulle transazioni. È un lettore NFC del tipo “senza fili” con batteria interna dall’autonomia sufficiente per 500 pagamenti con una sola ricarica.

Compatibile con tutti i principali circuiti (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, Discover e Union Pay) oltre che con Google Pay e Apple Pay, il lettore SumUp Air può essere acquistato oggi su eBay al prezzo di soli 19,99 euro invece di 29,99 euro come da listino. Il denaro incassato viene trasferito direttamente al proprio conto corrente.