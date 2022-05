SumUp dimezza il prezzo: il POS per chi non ce l'ha

Alla luce della nuova stretta governativa sui pagamenti cashless, è ormai necessario per qualsiasi esercente pensare a come organizzarsi per accettare pagamenti da carte e strumenti contactless. Se in alcuni casi questo aspetto può rappresentare un problema, SumUp offre da tempo una soluzione rapida e a basso costo che permette sia di mettersi in regola con le normative, sia di risolvere la questione con il minimo della spesa.

SumUp Air Bundle

Occorre anzitutto partire dall’offerta che, solo per pochi giorni, SumUp ha lanciato su Amazon: il proprio lettore di carte, con tanto di base di ricarica, è disponibile con uno sconto del 45% a soli 21,99 euro. Il prezzo per iniziare con un SumUp Air Bundle, insomma, è praticamente dimezzato e bastano poco più di 20 euro per avere a disposizione il proprio POS in ogni situazione. Una volta registrati, si può accedere ad uno strumento che è attivo nel giro di pochi minuti, che non ha nessun costo mensile e che non richiede alcun obbligo contrattuale.

Si paga, semplicemente, una piccola fee per ogni transazione (appena l’1,95%). Il lettore processa l’analisi della carta, ma è lo smartphone collegato a gestire la transazione via Bluetooth. Quegli esercenti che operano in mobilità e che in pochi casi hanno necessità di accettare pagamenti con carta (spesso di piccola entità), troveranno in SumUp la soluzione ideale e la miglior opzione per allinearsi alle prerogative imposte per legge. Bastano 21,99 euro, ma solo per pochi giorni ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.