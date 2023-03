SumUp: il lettore NFC per ricevere pagamenti a un prezzo speciale

SumUp è un sistema innovativo che consente agli esercenti di ricevere pagamenti elettronici attraverso carta prepagata, di debito e credito in modo semplice e veloce. La sua fortuna si traduce in un utilizzo da parte di più di 3 milioni di attività sparse per il mondo. Te ne parliamo oggi perché sul sito ufficiale lo puoi acquistare al prezzo di 47,58 euro, con una commissione per ogni transazione di appena l’1,95%.

Lettore SumUp Air in vendita a 47,58 euro sul sito ufficiale

Con SumUp Air sei in grado di accettare tutti i principali metodi di pagamento, sia contactless sia quelli che richiedono di digitare il PIN. Oltre che semplice da usare è anche conveniente, dal momento che richiede soltanto l’elaborazione di una piccola commissione fissa per ogni transazione, senza canone mensile da versare né alcuna tariffa aggiuntiva.

Uno dei vantaggi principali del lettore SumUp Air è di poterlo usare ovunque, visto che funziona con la rete Wi-Fi o i dati mobili del tuo smartphone. Puoi inoltre gestire le vendite tramite l’app SumUp, connettendo il dispositivo al tuo smartphone o al tablet tramite Bluetooth. Un altro plus di SumUp Air è l’autonomia di 12 ore, che ti consente di elaborare oltre 500 transazioni con una singola carica.

Se sei il titolare di un’attività e sei alla ricerca di uno strumento di pagamento semplice, digitale e conveniente, SumUp Air rappresenta la soluzione migliore. Collegati alla pagina dell’offerta e completa l’ordine pigiando sul bottone Acquista Ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.