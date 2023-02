SumUp: il modo semplice di accettare i pagamenti tramite carta

SumUp è una soluzione ideale per i proprietari di piccole imprese che cercano un modo semplice e affidabile per accettare pagamenti tramite carta di credito. Con la sua app intuitiva e la sua gamma di strumenti di gestione finanziaria, SumUp permette di accettare pagamenti elettronici con massima facilità.

Con SumUp è possibile accettare tutte le carte, tutti i circuiti, tutti i metodi di pagamento: Chip & Pin, contactless, Apple Pay e Google Pay; senza costi fissi per il servizio, senza contratti vincolanti, pagando solo una commissione sui pagamenti ricevuti.

Il lettore di carte SumUp ha un costo di 47,58 € e si può acquistare direttamente online in pochi minuti, dopodiché è possibile iniziare ad accettare i pagamenti con carta già da subito. Non è previsto alcun canone o costo fisso, solo una commissione dell’1,95% per transazione.

SumUp mette anche a disposizione un’app gratuita con la quale è possibile ricevere i pagamenti direttamente da smartphone: basterà inserire l’importo e avvicinare la carta per completare la transazione.

Non sarà necessario aprire un nuovo conto, per ricevere gli accrediti è possibile utilizzare il proprio conto corrente. Sarà sufficiente inserire i dettagli nel profilo per ricevere gli accrediti in modo sicuro.

Con SumUp è anche possibile inviare dei link di pagamento direttamente dall’app via sms, WhatsApp e altre piattaforme, o creare delle vere gift card da condividere sui social.

SumUp propone anche delle soluzioni e-commerce semplificate, dando la possibilità di creare una vetrina digitale del proprio negozio: è possibile inserire prodotti, foto e descrizione per condividerli online insieme ad un link di pagamento incluso.

