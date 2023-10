SumUp: il POS Solo senza costi mensili

Stai cercando un POS nuovo che sia pratico ed efficiente? SumUp offre un dispositivo portatile e leggero che è perfetto anche per accettare pagamenti in mobilità.

Il dispositivo di cui ti vogliamo parlare oggi è il lettore di carta Solo? Con questo dispositivo avrai la possibilità di accettare la maggior parte delle principali carte, rendendo la procedura di pagamento semplice e intelligente.

Perché SumUP Solo conviene?

Se hai difficoltà di gestire tutti i pagamenti e tenere traccia del denaro, allora SumUp e il POS Solo possono offrire la soluzione.

SumUp permette agli utenti di usufruire della sua innovazione smart e utilizzare gratuitamente il conto aziendale per avere accesso più veloce ai tuoi fondi.

Puoi acquistare il lettore di carte Solo a soli 79 euro, senza alcun costo mensile ma solo l’1,95% su transazioni, accompagnandolo con una stampante portatile per eventuali ulteriori funzionalità.

Cosa lo rende diverso dagli altri POS reperibili sul mercato? È principalmente il formato tascabile: leggero e portatile, è l’ideale per pagamenti in mobilità o direttamente al tavolo. Grazie all’interfaccia touchscreen intuitiva, offre un’esperienza fluida sia per te che per i tuoi clienti.

SumUp ha creato un dispositivo che offre l’opportunità di essere utilizzato sia con connettività mobile illimitata e gratuita tramite la scheda SIM incorporata, che con una connessione Wi-Fi che ottimizza l’esperienza d’uso.

Cosa stai attendendo? Approfitta subito del costo di acquisto basso e avvaliti di un sistema che accetta tutte le principali carte, oltre che alcune opzioni di mancia.

Inoltre, hai la possibilità di avere gratuitamente un Conto Aziendale SumUp, pagamenti veloci dopo un giorno, una Mastercard aziendale e bonifici senza spese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.