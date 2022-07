SumUp: il lettore POS mobile tascabile a soli 34,99€

Con l’introduzione dell’obbligo di accettazione dei pagamenti digitali, per i commercianti il lettore POS non è diventato più solo comodo, ma necessario.

Individuare un dispositivo adatto a tale esigenza però, è tutt’altro che semplice: sul mercato vi è una vasta offerta ma, solo una piccola parte di essa, è realmente valida.

Costi fissi elevati, procedure burocratiche complesse, utilizzo poco agevole e assistenza assente sono solo una parte dei problemi a cui il commerciante va incontro.

Per fortuna, esistono anche servizi all’altezza della situazione. SumUp, per esempio, propone un lettore POS caratterizzato da dimensioni tascabili e a un prezzo davvero contenuto: attualmente infatti, il dispositivo è acquistabile per soli 34,99 euro.

Questi però sono solo alcuni dei vantaggi legati a questa soluzione.

Il lettore POS SumUp è super compatto e con zero costi fissi

Le dimensioni compatte di questo POS, di fatto un dispositivo tascabile, lo rendono adatto a qualunque tipo di contesto lavorativo, a partire dalla ristorazione fino a qualunque altro ambito.

Altro vantaggio legato a SumUp è senza ombra di dubbio la trasparenza, con l’assenza di costi d’attivazioni o canone fisso. L’unico costo legato al lettore è la commissione dell’1,95% sui singoli pagamenti ricevuti.

Anche sotto il punto di vista dell’attivazione il sistema in questione è piuttosto facile da gestire. Una volta ordinato il lettore POS infatti, questo viene recapitato in pochi giorni. Questo poi, può essere attivato con pochi semplici passaggi: bastano pochi minuti per poter usare lo strumento a pieno regime.

Attraverso SumUp è possibile accettare pagamenti attraverso:

CHIP & PIN

contactless

Google Pay

Apple Pay.

Le singole transazioni avvengono attraverso il collegamento Bluetooth con un dispositivo mobile, mentre con il lettore è possibile stampare la ricevuta in tempo reale (o inviare la stessa tramite SMS o posta elettronica al cliente).

Il tutto per un prodotto che, anche per chi ha poca dimestichezza con la tecnologia, risulta estremamente semplice da utilizzare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.