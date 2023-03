SumUP, pagamenti POS rapidissimi e tanti altri vantaggi per te

Tutte le soluzioni SumUp hanno lo stesso obiettivo: rendere tutti i pagamenti POS rapidissimi. Un vantaggio che devi prendere in considerazione insieme agli altri.

In qualità di leader nel settore del cashless e della digitalizzazione per le PMI, la Fintech si è sempre concentrata sulla creazione di una gamma di prodotti trasparente e redditizia, in grado di soddisfare tutte le esigenze aziendali.

Il panorama di SumUp è davvero pieno di soluzioni ed ecosistemi, dai POS mobili ai conti aziendali. Diamo un’occhiata più da vicino.

Pagamenti POS rapidissimi con le soluzioni SumUP

Le soluzioni di SumUP includono i POS mobile, progettati per attività commerciali, liberi professionisti e aziende di ogni dimensione economica.

La loro caratteristica principale è quella di rendere i pagamenti POS rapidissimi, oltre alla facilità d’uso e al design innovativo.

Il SumUP Air, che puoi acquistare a questo link, è la soluzione più portatile ed economica di SumUP, poiché ha un costo di 47,58 euro.

È facile da usare e può essere portato ovunque. Può collegarlo a un tablet e a uno smartphone tramite Bluetooth.

È dotato anche di una scheda SIM per la connettività 3G, la quale consente di effettuare pagamenti digitali senza pagare un canone fisso, anche per piccoli importi.

Tra le altre soluzioni POS di SumUP è presente SumUp 3G e SumUp Solo. Con questi terminali puoi effettuare transazione con carte di debito e credito e tramite Google Pay e Apple Pay.

Il conto Aziendale SumUP

Il conto business SumUP è ideale se hai bisogno di un flusso di cassa molto rapido. Può essere impostato in pochi clic e rappresenta una soluzione trasparente e completamente gratuita.

Permette di inviare, ricevere e gestire denaro in modo semplice e veloce. Gli incassi sono trasferiti sul conto entro 24 ore, anche nei giorni festivi.

Devi avvalerti di un POS per utilizzare il conto SumUp. Quindi, non ti resta che cliccare sul link qui sotto e procedere:

Col conto puoi anche inviare bonifici istantanei senza pagare nulla e usare la carta di debito collegata a esso per pagare online e nei negozi fisici e per prelevare denaro dagli ATM.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.