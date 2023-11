SumUp Solo: il lettore di carte smart e senza costi nascosti

SumUp Solo uno dei migliori lettori di carte digitali sul mercato. Elegante, è dotato di un’interfaccia touch-screen intuitiva, offre un’esperienza di pagamento fluida, ma anche diversi vantaggi. Il primo è la totale assenza di canone o altri costi nascosti. L’unico costo previsto riguarda infatti le commissioni dell’1,95% su ogni pagamento. Con SumUp Solo gli accrediti sul tuo conto sono giornalieri di default (potrebbero visibili da 2 a 3 giorni dopo, a seconda dei tempi della propria banca). Puoi comunque optare per versamenti settimanali o mensili. Il lettore è configurabile in pochi minuti e gli aggiornamenti (quando disponibili) vengono effettuati automaticamente. Il lettore è disponibile al prezzo di 79 euro.

I vantaggi del lettore di carte smart SumUp Solo

Questo lettore si connette alla rete WiFi, ma sfrutta anche i dati gratuiti e illimitati della scheda SIM integrata (per aggiornare il software è necessaria la connessione WiFi). Si tratta di un lettore multifunzione, che può emettere rimborsi, attivare funzione di importo suggerito e consultare lo storico delle transizioni senza dover per forza accedere all’app SumUp. Ha inoltre una durata della batteria fino a 8 ore e viene fornito con una base di ricarica (che include un cavo USB di tipo C). SumUp ti offre anche la possibilità di aprire un conto aziendale, che ti permette di ricevere subito i tuoi accrediti anche durante il fine settimana o le festività, senza nessun costo aggiuntivo. Con il conto avrai in dotazione una carta a circuito Mastercard gratuita per i tuoi acquisti, la possibilità di effettuare bonifici bancari immediati senza commissioni (in euro e nell’area SEPA) e fino a 3 prelievi di contante gratis in Italia.

SumUp Solo è compatibile con le principali carte di credito e di debito, incluse American Express, Visa, MasterCard e Maestro. Questo lettore accetta anche pagamenti effettuati con wallet digitali, ovvero GPay e Apple Pay. Acquistando SumUp Solo, la spedizione sarà gratuita. Inoltre, potrai approfittare della garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Infine, acquistando questo lettore potrai anche richiedere il bonus fiscale relativo al credito d’imposta del 30% sulle commissioni e risparmiare ulteriormente.

