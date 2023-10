SumUp è la soluzione a canone zero e massima flessibilità per il tuo business

Chi ha un’attività sa benissimo quanto sia importante avere un lettore di carte efficiente e in grado di accettare pagamenti da diversi gestori. Uno dei servizi migliori in questo senso è SumUp, che offre vantaggi come i POS a canone zero e commissioni all’1,95%. I lettori di SumUp funzionano in autonomia, sono facili da configurare e permettono di accettare pagamenti sin da subito. Grazie all’app o allo schermo del lettore è possibile monitorare le transazioni, creare cataloghi e tanto alto. I lettori accettano pagamenti da Visa, Visa Electron, V Pay, Mastercard, Maestro, American Express, UnionPay, Diners Club, Discover, ma anche da wallet come Apple Pay e Google Pay. Ogni volta che ricevi un pagamento, questo può essere versato sul tuo conto bancario personale (entro 2-3 giorni lavorativi) o sul Conto Aziendale gratuito che puoi configurare in pochi minuti.

SumUp: come scegliere il lettore di carte più adatto a te

SumUp Air al prezzo di 29 euro (invece di 39 euro). Per accettare i pagamenti hai bisogno dell’app gratuita SumUp, e dovrai collegare il dispositivo al tuo smartphone o tablet via Bluetooth. La batteria dura fino a 12 ore. Inoltre, potrai acquistare una base di ricarica opzionale (49 euro) per mantenere il lettore sempre carico e proteggerlo da eventuali urti e far pagare i clienti in autonomia. Se desideri ottenere di più, puoi anche optare per il device SumUp Solo al prezzo di 59 euro, anziché 79 euro. Avrai un POS touchscreen da utilizzare senza smartphone, con connessione WiFi o dati gratis, batteria a lunga durata con ricarica rapida e aggiornamenti automatici. Ultima opzione è SumUp Solo stampante, al prezzo di 139 euro. Oltre ad avere una base di ricarica, offre una SIM integrata per connetterti gratuitamente e include una stampante ergonomica con 3 rotoli per gli scontrini.

SumUp è molto conveniente. Se non si usa il lettore, non avrai alcun costo da sostenere. Inoltre, puoi anche richiedere il credito d’imposta del 30% sulle commissioni. Il servizio non prevede alcun vincolo contrattuale e sei libero di recedere il servizio senza pagare penali.

