SUPER PROMO Hype con conto deposito illimity, tassi promozionali al 3,15%

Con HYPE, in promozione fino al 13/12/2022, i tassi d’interesse del conto deposito (da 6 a 36 mesi) arrivano fino al 3,15% annuo.

Attraverso la funzione Conto Deposito, realizzata in collaborazione con illimity, potrai far crescere i tuoi risparmi in modo sicuro e senza alcun rischio.

Per calcolare il rendimento del tuo deposito puoi utilizzare il simulatore di HYPE e trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze. È possibile depositare da 1.000€ a 100.000€ e vincolare i tuoi soldi fino a 36 mesi di tempo.

Come configurare il tuo conto deposito con HYPE

Per configurare il tuo conto deposito dall’app di HYPE, accedi alla sezione “Fondi e Depositi” dal menu e seleziona la voce “Conto Deposito”.

Da qui potrai impostare i dettagli del tuo deposito indicando l’importo che vuoi vincolare (da 1000€ a 100.000€), la durata (fino a 36 mesi) e la tipologia di linea in base al rendimento netto che vuoi guadagnare.

È possibile scegliere tra depositi svincolabili e non svincolabili :

I depositi con somme svincolabili consentono di richiedere lo svincolo delle somme depositate in qualsiasi momento.

consentono di richiedere lo svincolo delle somme depositate in qualsiasi momento. I depositi con somme non svincolabili hanno un tasso di rendimento annuo più elevato rispetto ai depositi svincolabili, ma non permettono di svincolare le somme depositate prima della loro scadenza.

Una volta scelto il tipo di deposito che intendi aprire, prosegui inviando la richiesta di apertura deposito a illimity, tutto tramite l’app, e una volta ricevuta la notifica di conferma potrai depositare i tuoi risparmi e iniziare a guadagnare.

Tutte le soluzioni di risparmio di HYPE

Oltre al conto deposito, HYPE offre una serie di funzionalità – tra cui una sezione risparmi con Box Salvadanaio e Box Obiettivo – che ti permettono di mettere da parte i soldi anche automaticamente.

I soldi che deciderai di risparmiare resteranno così sempre separati da quelli che puoi spendere. In questo modo sarà più semplice mettere da parte degli importi, ma potrai sbloccarli e utilizzarli in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi.

Inoltre, grazie al Cashback di HYPE potrai risparmiare sui tuoi acquisti ricevendo fino al 10% di rimborso su quello che spendi.

Per scoprire tutte le funzionalità di HYPE clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.