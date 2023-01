Tassi alti? Con questo conto deposito i rendimenti arrivano fino al 4%

Un conto deposito è una soluzione di investimento che presenta molti vantaggi, ma ci sono ancora diversi risparmiatori italiani diffidenti in quanto incerti sulla sua sicurezza.

Una diffidenza totalmente ingiustificata, poiché questa tipologia di conto è garantito dal Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi fino a 100.000 euro.

Alla luce di questo, la scelta migliore quale potrebbe essere? Sicuramente la soluzione offerta da Illimity Bank. Vediamola nei dettagli.

Come aprire il conto deposito di Illimity Bank

Per conto deposito si intende un conto di risparmio appoggiato a un conto corrente. Quindi, per depositare somme di denaro con Illimity, è necessario accedere in questa pagina e aprire un conto corrente.

Una volta aperto, l’accesso al conto di risparmio della banca potrà essere portato a termine in pochi minuti ed esclusivamente online cliccando QUI.

Questo conto si presenta con due diverse soluzioni: libero e vincolato. Optando per quest’ultima soluzione, il tasso di interesse sarà più alto ma la somma depositata non potrà essere ritirata prima della scadenza del periodo di vincolo.

Invece, il deposito libero o svincolabile consente al risparmiatore di prelevare la somma investita in qualsiasi momento, ma dovrà rinunciare al tasso più alto.

Inoltre, ritirando la somma prima della scadenza, si dovrà pagare una penale pari al costo degli interessi che sono maturati. In altre parole, si avrà indietro soltanto quanto investito.

Il tasso di rendimento più elevato che Illimity Bank offre è del 4% lordo sulle somme che vengono vincolate fino a 60 mesi.

Ovviamente, se si opta per periodi più brevi, il tasso di interesse tenderà a scendere. Ad esempio, per le somme vincolate fino a 6 mesi è pari allo 0,70%.

Per quanto riguarda il conto corrente di Illimity, è a canone zero, prevede una carta di debito internazionale inclusa e si possono effettuare ricariche telefoniche, pagare bollettini postali, MAV/RAV e F24 direttamente dall’app.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.