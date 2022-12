Terminali myPOS, quanto costano e quanto si paga di commissione

È ormai risaputo che gli esercenti devono possedere obbligatoriamente un servizio POS. Ognuno si è affidato a una società, magari senza prendere in considerazione prima i terminali myPOS.

MyPOS Europe Ltd è un agente per servizi di moneta elettronica con sede nel Regno Unito che offre soluzioni tecnologiche per il digital payment.

Ma quanto costano i terminali di myPOS e quanto gli esercenti devono pagare di commissione? In questo articolo daremo le risposte appropriate.

Terminali myPos: come ottenerli

Per ottenere uno dei terminali myPOS bisogna aprire un account, che è riservato alle imprese che operano all’interno dell’UE e della SEE, in Svizzera e nel Regno Unito.

Tramite i POS si possono accettare pagamenti con carta. Ecco quali sono:

MyPOS Go : tascabile, leggero e multifunzione, è dotato di una porta per leggere le carte contactless e i dispositivi Smart e di un lettore di bande magnetiche. Invece degli scontrini emette ricevute elettroniche, che vengono poi inviate via SMS o email. Il costo è di 39 euro .

: tascabile, leggero e multifunzione, è dotato di una porta per leggere le carte contactless e i dispositivi Smart e di un lettore di bande magnetiche. Invece degli scontrini emette ricevute elettroniche, che vengono poi inviate via SMS o email. Il costo è di . MyPOS Carbon : dal design resistente e robusto, è dotato di registratore di cassa basato su cloud. Le alte prestazioni sono garantite dal processore quad-core . Non manca la stampante termica. Sono presenti tre modalità di connessione, ossia Wi-Fi, Bluetooth e SIM dati. Il costo di questo terminale è di 219 euro .

: dal design resistente e robusto, è dotato di registratore di cassa basato su cloud. Le alte prestazioni sono garantite dal . Non manca la stampante termica. Sono presenti tre modalità di connessione, ossia Wi-Fi, Bluetooth e SIM dati. Il costo di questo terminale è di . MyPOS Slim: si tratta di un terminale Android con un registratore di cassa basato su cloud e di scanner di codici a barre. Tascabile e ultraleggero, nel prezzo di 199 euro è compresa una SIM dati gratuita per la connessione di rete in 3G o 4G. Con touchscreen a colori e sistema operativo Android 8.1, accetta pagamenti contactless, magstripe e Chip&PIN.

Tutti i terminali sono acquistabili accedendo a questa pagina.

Le commissioni myPOS

Per quanto riguarda le commissioni, variano in base alla tipologia di pagamento:

1,20% + 0,05 euro per una transazione effettuata con carte di pagamento personali nazionali, GB e SEE;

per una transazione effettuata con carte di pagamento personali nazionali, GB e SEE; 2,55% + 0,05 euro per una transazione effettuata con carte commerciali nazionali, GB e SEE;

per una transazione effettuata con carte commerciali nazionali, GB e SEE; 2,85% + 0,05 euro per transazione effettuata tramite altre tipologie di carte personali e commerciali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.