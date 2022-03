Terra LUNA ha bruciato 4 milioni di token LUNA

Interessante notizia quella che abbiamo da poco ricevuto dalla Luna Foundation Guard (LFG). Questa comunità blockchain di Terra LUNA ha affermato di aver bruciato 4 milioni di token LUNA per coniare circa 372 milioni di stablecoin TerraUSD (UST). In questo modo saranno acquisite ulteriori garanzie per dare ancora più forza alle riserve non-LUNA della fondazione.

Una scelta dovuta dalla costante richiesta di UST. Questa direzione è stata dettata dalle recenti tensioni geopolitiche che hanno spinto sempre più trader verso UST. Il vantaggio è che il rapporto di conio è 1:1. Ne bruci uno per ottenerne uno, e viceversa. In questo modo si sventa la minaccia che potrebbe sconvolgere tale ancoraggio.

Inoltre, la Luna Foundation Guard ha dichiarato di aver acquisito circa 1 miliardo di dollari in Bitcoin da utilizzare come riserva per UST. Così facendo prosegue nell’obiettivo di costruire riserve volte a rafforzare la credibilità di UST. Può rivelarsi un buon momento per l’acquisto di Terra LUNA. Trovi questa criptovaluta su Bitpanda, noto exchange che offre tantissimi servizi utili per investire e fare trading in questo mondo. Inoltre, c’è anche la possibilità di attivare una carta di pagamento crypto per utilizzare i propri asset digitali nel mondo reale.

Terra LUNA sfrutta le riserve come tappabuchi contro la volatilità

In sostanza, le riserve detenute da Terra LUNA fungono da tappabuchi per difendere il suo valore contro la volatilità. In questo modo, la Luna Foundation Guard riesce a rimanere ancorata a UST nonostante le forti pressioni di acquisto o di vendita.

Continuando così, Terra LUNA diventerà la più grande blockchain per valore di staking. Lo abbiamo visto proprio durante i giorni più cupi, quando le tensioni geopolitiche avevano portato la quotazione della maggior parte delle criptovalute verso il basso. Per lei è stato differente, tanto che a inizio mese aveva segnato un aumento del 78% negli ultimi 7 giorni. Ecco cosa ha dichiarato la Luna Foundation Guard in merito alla recente decisione presa:

Il Consiglio di LFG ha votato per bruciare un altro 4M LUNA per coniare circa 372M UST, che saranno utilizzati per acquisire garanzie esogene. Una volta completata questa azione, le riserve non-LUNA di LFG si attesteranno approssimativamente a un valore di $ 2.2B, così come 8M LUNA rimanenti per la crescita futura.

LFG Council has voted to burn another 4M luna to mint roughly 372M ust, which will be used to acquire exogenous collateral. Once this burn is completed, LFG’s non-luna reserves will roughly sit at a value of $2.2B, as well as 8M Luna remaining for future growth. LFG$Luna $ust — LFG Luna Foundation Guard (@LFG_org) March 15, 2022

Le sue performance, nell’ultimo mese, hanno parlato da sole. Perciò c’è molta attenzione da parte degli investitori per questa criptovaluta. Secondo alcuni esperti non dovrebbe proprio mancare nel proprio portafoglio. Se vuoi acquistare Terra LUNA puoi farlo aprendo un conto oggi stesso su Bitpanda, l’exchange facile e sicuro che offre anche una carta di pagamento crypto, utile per sfruttare i propri asset digitali per acquisti quotidiani.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.