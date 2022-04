Terra LUNA ha superato Solana per capitalizzazione di mercato

Terra LUNA sta facendo passi da gigante in questo periodo. Sono tanti i traguardi importanti raggiunti e questi hanno permesso alla crypto di superarne altri ancora. Tra questi, l’ultimo ha dato il colpo di grazia a un’altra criptovaluta che però gli rimane incollata alle spalle.

Infatti, lunedì Terra LUNA ha superato Solana diventando la sesta criptovaluta al mondo per capitalizzazione di mercato. Attualmente la crypto è scambiata a 109,26 dollari con una capitalizzazione di mercato pari a 38,44 miliardi di dollari (al momento della scrittura). Solana, invece, conta 37,8 miliardi di dollari, quindi è ancora molto vicina a un possibile sorpasso.

Circa tre giorni fa, Terra LUNA è riuscita a superare i 100 dollari di quotazione raggiungendo così il suo massimo storico. Addirittura c’è stato un momento in cui, nei giorni scorsi, era scambiata a circa 119 dollari. Al momento però il suo trend negativo segna un -6,87%.

Nonostante il colore rosso di queste ore, i progetti che Do Kwon ha per Terra LUNA la rendono ancora una delle criptovalute più appetibili. Se sei interessato puoi acquistare questo asset digitale direttamente su Bitpanda. Questo exchange crypto è famoso proprio per il sortito elenco di asset digitali quotati sulla sua piattaforma.

Uno degli aspetti più importanti che stanno alimentando il consenso di Terra LUNA nello spazio DeFi è la sua community. I costanti sforzi per mantenere la liquidità e il rapporto 1:1 tra LUNA e UST la rendono davvero appetibile a molti.

Inoltre, anche il suo fondatore, Do Kwon, ci sta mettendo del suo. I progetti per la crypto sono sempre molto interessanti e capaci di incrementare un sentiment positivo. Solo qualche ora fa ha postato un tweet davvero emblematico dove, in una lista di cose che avrebbe fatto, c’è l’acquisto di 230M di dollari in BTC:

Today I:

– Watered my plants

– Wrote some emails

– Bought 230M in $BTC

– vacuumed the house

– had some mcdonalds

Now off to walk the dog 🤝

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) April 6, 2022