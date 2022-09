Tesla AI Day 2022: guarda l'evento in diretta streaming

Il robot umanoide Optimus sarà tra i protagonisti dell’evento Tesla AI Day 2022 che andrà in scena questa notte. L’appuntamento, atteso da curiosi e addetti ai lavori, è fissato per le 17:00 di Palo Alto, in California. In Italia saranno le 3:00 di notte. Chi è interessato a seguirlo in diretta streaming si prepari un buon caffè: trova il player YouTube qui sotto.

Le novità attese al Tesla AI Day 2022

Elon Musk salirà sul palco per un appuntamento che non vedrà solo l’automa antropomorfo (Tesla Bot) al centro dell’attenzione. Si parlerà anche dei progressi effettuati dal team al lavoro sulla tecnologia Full Self-Driving in dotazione alle auto elettriche del gruppo (che presenta ampi margini di miglioramento) e del progetto legato al supercomputer Dojo in cantiere ormai da tempo.

Altre voci di corridoio vorrebbero il Tesla AI Day 2022 l’appuntamento scelto per annunciare il prossimo debutto di un robotaxi, una vettura completamente autonoma (sprovvista di volante e pedali) destinata al trasporto pubblico.

Non è nemmeno da escludere qualche sorpresa: in più occasioni, lo stesso Musk ha fatto riferimento a diversi nuovi prodotti in arrivo entro il prossimo anno, senza però mai fornire alcun dettaglio. Questa notte potrebbe rappresentare l’occasione giusta per saperne di più.

Per ingannare l’attesa è possibile rivedere l’edizione dello scorso anno (YouTube), andata in scena in agosto. Il nuovo evento è stato posticipato proprio per poter mostrare un prototipo funzionante di Optimus.

