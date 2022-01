Tesla: dati dell’ultimo trimestre da record

Il 2021 si conferma un anno d’oro per TESLA come confermato anche dai conti del quarto ed ultimo trimestre del 2021. Oltre ad avere soddisfacenti utili e profitti, il colosso posseduto da Elon Musk ha dimostrato di aver dei limiti. A seconda del momento abbiamo avuto questo dato rappresentato anche dal titolo azionario.

I numeri dell’ultimo trimestre del 2021 certificano la coronazione di un anno splendido e il raggiungimento di traguardi importanti tanto che la società ha addirittura definito il 2021 come “anno della svolta”. La grande azienda di auto elettriche ha dimostrato che i veicoli elettrici possono essere più redditizi di quelli con motore a combustione classici. Tuttavia il periodo storico, la carenza di chip e i problemi legati allo stress delle catene di approvvigionamento hanno gravato ugualmente sul grande colosso.

Infatti all’alba del 26 gennaio dopo delle dichiarazioni di Elon Musk che non nascondevano limiti alla produzione, le azioni Tesla sono crollate del 5% nel trading “after-hour”.

Musk e la soddifazione del quarto trimestre

Musk e la soddifazione del quarto trimestre

Nonostante, quindi, le difficoltà incontrate dall’azienda automobilistica i dati relativi all’ultimo trimestre hanno evidenziato che il colosso ha gestito egregiamente la congestione delle forniture e la carenza di chip che hanno gravato sul resto dell’industria automobilistica. Traspare soddisfazione ma mantenendo i piedi a terra. In definitiva l’utile netto registrato, quindi, negli ultimi tre mesi del 2021 risulta pari a 2,3 miliardi di dollari, con un incremento del +760% rispetto all’anno precedente.

Per tutto il 2021, l’utile netto è stato di 5,5 miliardi di dollari, in aumento del 665% rispetto al 2020.

