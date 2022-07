Tesla guadagna 64 milioni di dollari sulle vendite di Bitcoin

Tesla ha guadagnato sulla vendita di bitcoin nel secondo semestre del 2022. Il dato significativo che è stato registrato da queste operazioni ha rivelato che il guadagno ammonta a 64 milioni di dollari.

Un numero interessante visto che recentemente Tesla ha abbandonato 936 milioni di dollari della sua partecipazione in Bitcoin. Le informazioni circa il suo vantaggio arrivano dal comunicato sugli utili trimestrali della società di mercoledì 20 luglio 2022.

A questi dati si è aggiunta la dichiarazione dello Chief Financial Officer di Telsa, Zach Kirkhorn. Durante il suo discorso ha spiegato il motivo per cui la società ha convertito le sue partecipazioni in Bitcoin. Kirkhorn, infatti, ha detto:

Tesla ha convertito la maggior parte delle nostre partecipazioni in bitcoin in fiat per un guadagno realizzato, compensato da oneri di svalutazione sul resto delle nostre partecipazioni, ottenendo un costo di $ 106 milioni per il Profitto e Loss Statement inclusa nella ristrutturazione e altro.

Dove si trova ora Bitcoin nel mercato crittografico

Attualmente Bitcoin si trova a un prezzo di scambio pari a 21.096 dollari. Rispetto a ieri, nelle ultime 24 ore, la sua quotazione è scesa del 3,84%. La decisione di Tesla non ha di certo aiutato a spingere BTC verso una risalita.

Tuttavia, non ha nemmeno influenzato una caduta rovinosa. Questo è un buon segno per chi è rialzista sulla criptovaluta. Al momento della scrittura, però, la sua capitalizzazione di mercato corrisponde ancora a 403,03 miliardi di dollari.

Chi ha sfruttato Tesla come proxy per Bitcoin ora si trova leggermente spiazzato. Ecco perché può essere utile scegliere un buon exchange per acquistare la regina delle criptovalute e beneficiare del suo andamento nel mercato crittografico.

