The Pale Blue Eye: guarda il film in streaming

Christian Bale è il protagonista di The Pale Blue Eye: I delitti di West Point, nuovo film disponibile a partire da oggi per lo streaming su Netflix. Si tratta di un giallo a tinte thriller, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Louis Bayard pubblicato nel 2006.

The Pale Blue Eye: I delitti di West Point

La storia è ambientata nel 1830, quando un detective riceve l’incarico di indagare in modo discreto sull’orribile omicidio che è costato la vita a una recluta. Si troverà a dover fare i conti con l’omertà dei cadetti, arrivando ad assumerne uno per risolvere il caso: in futuro sarà conosciuto in tutto il mondo come Edgar Allan Poe.

Il film è stato realizzato con un budget pari a 72 milioni di dollari. Le riprese sono iniziate a fine novembre 2021 nella città di Laughlintown, in Pennsylvania, per poi spostarsi a New Wilmington. Il mese scorso, la pellicola è stata distribuita in alcune sale cinematografiche statunitensi e oggi da il su esordio in tutto il mondo su Netflix. Ecco il trailer ufficiale.

Oltre alla star di The Fighter e Il Cavaliere oscuro, nel cast di attori sono presenti anche Harry Melling (che interpreta Edgar Allan Poe), Gillian Anderson, Lucy Boynton e Charlotte Gainsbourg. La regia è la sceneggiatura sono firmate da Scott Cooper.

