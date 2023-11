Ti bastano 2 minuti per richiedere la nuova carta di credito gratuita di Advanzia

Advanzia Bank, banca digitale lussemburghese, ha portato in Italia una rivoluzionaria carta di credito gratuita e senza commissioni per i prelievi nei bancomat di tutto il mondo. Questa carta si chiama Carta YOU e può essere richiesta in appena 2 minuti compilando il modulo online disponibile su questa pagina.

Tutti i vantaggi di Carta YOU

La nuova Carta YOU è una carta di credito a canone zero e senza commissioni sui prelievi operati in Italia e all’estero. Inoltre, per ottenerla non è necessario aprire un nuovo conto corrente, è sufficiente infatti collegarla a un conto già esistente.

A tutto questo si aggiungono ulteriori vantaggi, tra cui un’assicurazione di viaggio gratuita e il pagamento differito fino a 7 settimane senza interessi sui propri acquisti. La carta di credito gratuita di Advanzia appartiene al circuito di pagamento internazionale Mastercard, che vanta oltre 36 milioni di punti di accettazione nel mondo.

Per richiedere Carta YOU tutto quello che devi fare è collegarti al sito ufficiale della carta di credito e compilare il modulo presente sotto la sezione Informazioni personali. Oltre al codice fiscale, ti verranno richiesti un numero di cellulare e un indirizzo email. Quando avrai terminato di riempire i campi bianchi, ricordati di aggiungere un segno di spunta accanto all’accettazione dei termini di servizio, affinché la procedura vada a buon fine.

I requisiti di base richiesti sono la maggiore età e la residenza in Italia, non è invece necessario aprire un conto bancario. Puoi completare la richiesta di Carta YOU qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.