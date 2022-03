Tinaba, ottiene il 10% di cashback sugli acquisti

Il cashback è un ottimo modo per stimolare le persone agli acquisti, sia online che nei negozi fisici, soprattutto nelle fasi di recessione e propensione al risparmio come questa in cui viviamo. Oltre che un ottimo modo per le società finanziarie di promuovere i propri servizi. Tinaba non è da meno e propone un cashback molto allettante, pari al dieci percento sulle transazioni effettuate.

Certo, questo non è l’unico motivo per utilizzare i servizi di Tinaba. Si pensi a queste altre caratteristiche:

Conto corrente gratuito: facile, digitale e sicuro.

Nessun canone mensile né imposta di bollo

Trasferimenti istantanei e gratuiti

IBAN italiano con possibilità di accredito dello stipendio

Pagamento bollo, bollettini, PagoPA, ricariche telefoniche

Carta Mastercard

Vediamo altri motivi per aderire a Tinaba e ottenere un allettante cashback del 10%.

Perché usare la carta Tinaba

Tnaba è la carta più versatile al mondo, per pagare ovunque e in sicurezza. E’ infatti collegata al circuito Mastercard, tra i più importanti al mondo. Beneficerai di un piano a zero costi di gestione e nessuna commissione nascosta.

Puoi usare la carta Tinaba per queste app:

Apple Pay

Google Pay

Samsung Pay

FitBit Pay

Garmin Pay

Swatch Pay

Tinaba cashback vantaggi

Ecco altri vantaggi che si otterranno utilizzando la carta Tinaba:

Primi 24 prelievi gratuiti

Ricaricabile gratuitamente

L’unica app che allarga i tuoi orizzonti.

Gruppi Tinaba per le spese condivise con i tuoi contatti

Salvadanai per i tuoi obiettivi di risparmio

Charity e crowdfunding per le cause importanti

Servizio investimenti per la gestione dei i tuoi risparmi

Consulenza mutui per trovare la soluzione più adatta a te

Banco Profilo chi è

Aggiungiamoci anche che con Tinaba e Banca Profilo si avrà un conto gratuito e senza costi nascosti. Il modo di utilizzare e gestire il proprio denaro sarà così gratuito, digitale e sicuro.

Giusto spendere qualche parola su Banco Profilo. Quotata in Borsa, con una solidità patrimoniale ai massimi livelli europei e competenze professionali d’eccellenza, è una banca indipendente che si è specializzata nella gestione del patrimonio complessivo dei propri clienti, per rispondere a ogni loro esigenza, con consulenze e soluzioni personalizzate.

Banca Profilo è stata inserita tra le 20 banche più sicure del 2020 da Altroconsumo e si è posizionata tra le prime cinque realtà italiane nelle categorie “Migliori gestori patrimoniali”, “Migliori portafogli” e “Migliore orientamento al cliente” secondo la classifica 2020 dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF).

I servizi di Banca Profilo offrono soluzioni concrete per la gestione in sicurezza e la crescita del patrimonio di privati e imprenditori che vengono supportati con una consulenza globale volta a pianificare gli investimenti e a stabilire la migliore strategia da attualizzare per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Scopri come beneficiare del cashback del 10% di Tinaba da questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.