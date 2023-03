Tinaba, app all-in-one e cashback senza pari: registrati ora

Ci sono tante app finanziare là fuori, ma in poche riescono a essere all-in-one e a offrire numerosi servizi.

Ecco perché è importante che, prima di sceglierne una, tu sappia esattamente cosa fa e cosa non fa.

Nel discorso appena fatto si inserisce perfettamente l’ app Tinaba, che non è soltanto un conto corrente digitale al 100% ma molto di più.

Oltre a una carta prepaid MasterCard, priva di canone mensile, costo di attivazione, imposta di bollo e altre spese nascoste, offre una funzionalità cashback di tutto rispetto.

La sua peculiarità digitale lo rende completamente gestibile direttamente dall’app, in cui potrai trovare tante altre funzionalità utili che ti aiutano a gestire il denaro, le spese quotidiane e gli investimenti.

Le funzionalità dell’app all-in-one di Tinaba

Tinaba consente agli utenti di condividere le spese tra amici e familiari, di creare Raccolte Flash e invitare i partecipanti, o di creare gruppi Tinaba per tracciare spese, contributi e aggiornare i membri tramite chat.

L’applicazione all-in-on consente inoltre di creare dei salvadanai digitali. Il salvadanaio può essere riempito o svuotato in qualsiasi momento, scegliendo liberamente la modalità di risparmio che preferisci.

Il Roboadvisor, in partnership con Banca Profilo, ti permette di accedere ai servizi di investimento direttamente attraverso l’app, in modo da poter gestire liberamente i tuoi risparmi in base a sicurezza, adeguatezza e stabilità.

Inoltre, il servizio Crypto ti consente di acquistare e vendere criptovalute facilmente dall’app. Ciò grazie alla collaborazione con CheckSig e Proof-of-Reserves, che garantisce la completa sicurezza delle criptovalute salvate.

È la funzionalità cashback? Ammonta al 10% su ogni acquisto che farai presso gli esercizi commerciali convenzionati con Tinaba. Clicca sul link qui sotto per registrarti:

Questa applicazione può essere utilizzata per verificare se esistono piani tariffari più convenienti per le utenze, comprese quelle di elettricità, gas, internet, telefono e assicurazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.