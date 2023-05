Tinaba, apri il tuo conto online senza costi

Quando si ha la necessità di aprire un conto corrente, la scelta non è mai semplice vista la vastità di proposte che ormai ciascuna banca offre agli utenti. Con Tinaba puoi avere un conto corrente con IBAN e una carta Mastercard senza pagare nulla! Tinaba ti offre la possibilità di gestire le tue finanze in modo semplice e sicuro non facendoti spendere nulla: non è infatti richiesto il pagamento di canone, imposta di bollo o costo di attivazione.

Potrai gestire le tue finanze e i tuoi pagamenti in modo semplice grazie ai diversi servizi messi a tua disposizione: la carta Tinaba che riceverai sarà collegata al conto per pagare come vuoi e in qualsiasi momento, controllando i movimenti e gestendo le spese come preferisci direttamente tramite App. Non a caso, la carta prepagata opera su circuito Mastercard e consente di fare acquisti in negozio oppure online senza pagare inutili commissioni.

I vantaggi offerti da Tinaba sono numerosi:

Ottieni una carta prepagata Mastercard per effettuare pagamenti senza commissioni e per te è più comodo avere una carta fisica puoi richiederla in fase di registrazione a soli 7,99 euro per ritirare da qualsiasi ATM.

Hai un’app per visualizzare tutti i dettagli e i movimenti effettuati. Puoi inoltre ricaricare in pochi secondi la carta dal conto corrente, o come preferisci.

Hai un un conto corrente con IBAN italiano sicuro grazie ai continui controlli a cui le transazioni sono sottoposte. Non manca inoltre la possibilità di gestire le operazioni e confermarle con le tecnologie di riconoscimento facciale per semplificare le operazioni online.

Puoi confrontare i diversi piani disponibili e scegliere quello più adatto alle tue esigenze: con il piano Start, ad esempio, puoi gestire il tuo denaro tramite app a 0,00 euro al mese!

