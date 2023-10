Tinaba, apri un Conto Deposito a costo zero: tassi d'interesse fino al 4,5%

Se stai cercando un modo per far crescere i tuoi risparmi, il Conto Deposito Tinaba è la risposta che stavi aspettando. Un’offerta imperdibile ti attende fino al 16 ottobre: tassi di interesse fino al 4,5% e una serie di vantaggi, che ti faranno desiderare di aprirlo subito.

Tutti i principali vantaggi offerti da Tinaba

Uno dei vantaggi principali di Tinaba, infatti, è che non dovrai più preoccuparti dell’imposta di bollo. Questo significa che i tuoi risparmi cresceranno senza alcuna tassa o addebito nascosto, tranne la ritenuta fiscale sugli interessi maturati prevista dalla legge, lasciandoti con più denaro a disposizione. Tinaba capisce come esigenze finanziarie di ognuno possano essere diverse. Ecco perché offre soluzioni con durata flessibile che vanno da 6 a 24 mesi. Indipendentemente da quanto a lungo vuoi vincolare i tuoi risparmi, Tinaba ha la soluzione adatta per te.

La sicurezza dei tuoi risparmi è una priorità assoluta per Tinaba. Con una copertura fino a 100.000 euro, puoi dormire sonni tranquilli con la consapevolezza che i tuoi fondi sono sempre al sicuro. Tinaba, inoltre, ti dà la flessibilità di sottoscrivere più di un Conto Deposito, così da gestire i tuoi risparmi in modo ancora più efficiente, investendo in modi diversi e massimizzando i tuoi guadagni.

Il Conto Deposito Tinaba offre tassi di interesse fino al 4,5% per i clienti Premium, con la possibilità di scegliere la somma da depositare, a partire da soli 1.000€. Inoltre, hai il controllo totale sulla durata del vincolo, che varia da 6 a 24 mesi. E se dovessi mai avere bisogno di svincolare i tuoi fondi, lo puoi fare senza penali.

Attivare un Conto Deposito Tinaba è semplice e rapido. Tutto ciò che devi fare è scaricare l’app Tinaba e registrarti gratuitamente online in pochi minuti. Il conto corrente è 100% digitale, quindi sarà attivo entro un giorno lavorativo. Inoltre, l’app Tinaba offre una vasta gamma di funzioni per pagare, risparmiare e investire, consentendoti di gestire tutte le tue esigenze finanziarie in un’unica piattaforma.

In sintesi, il Conto Deposito Tinaba è un’opportunità straordinaria per far crescere i tuoi risparmi con tassi di interesse competitivi e vantaggi unici. Scegli la libertà finanziaria, la sicurezza e la flessibilità con Tinaba. Scarica l’app e inizia a investire nel tuo futuro finanziario.

I tassi del conto deposito variano periodicamente, quindi consigliamo di visitare sempre il sito ufficiale di Tinaba per avere informazioni sui tassi aggiornate!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.