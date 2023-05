Tinaba: conto, carta e cashback se ti registri GRATIS ora

Con Tinaba hai conto, carta e cashback in una sola app. Cosa stai aspettando? Registrati ora, è completamente gratis. Una soluzione pazzesca che ti garantisce un conto corrente gratuito, digitale, facile e sicuro. Quali sono alcune caratteristiche di questa soluzione per la gestione dei tuoi risparmi? Dai un’occhiata alle sue caratteristiche e rifatti gli occhi perché te ne innamorerai:

canone mensile a zero euro ;

; nessuna imposta di bollo;

trasferimenti di denaro istantanei gratuiti;

IBAN italiano con possibilità di attivare l’accredito dello stipendio;

con possibilità di attivare l’accredito dello stipendio; pagamento facilitato di bollo auto, bollettini, PagoPA e ricariche telefoniche;

carta MasterCard.

Niente sorprese con questo conto corrente completo e moderno. Grazie alla tua Carta MasterCard inclusa nell’offerta puoi pagare ovunque in totale sicurezza. Entra nel circuito MasterCard, non ti costa nulla perché ha zero costi di gestione. Tranquillo perché non hai alcuna commissione nascosta. Compatibile con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay FitBit Pay, Garmin Pay e Swatch Pay puoi pagare senza carta fisica direttamente dal tuo smartphone o smartwatch nei negozi.

Tinaba: apri conto con Carta MasterCard e Cashback 10%

Apri il tuo conto Tinaba, è gratis e ti permette di avere un ottimo ritorno di denaro sui tuoi acquisti. Infatti, con la tua nuova Carta MasterCard hai un Cashback incluso del 10% su tutti i tuoi acquisti. Un metodo ingegnoso e molto interessante per poter risparmiare sulle spese fisse negli acquisti che quotidianamente fai con carta. Scopri l’app che ti premia e allarga i tuoi orizzonti:

condividi le spese in modo intelligente e pratico grazie ai Gruppi Tinaba ;

; entra nel mondo delle criptovalute con il Servizio Crypto che ti permette la compravendita sicura di asset digitali e token;

raggiungi i tuoi obiettivi di risparmio con Salvadanai , la sezione dedicata ai tuoi sogni da realizzare;

, la sezione dedicata ai tuoi sogni da realizzare; fai del bene con Charity e Crowdfunding per le cause importanti;

e per le cause importanti; sfrutta il Servizio Investimenti per gestire i tuoi risparmi al meglio;

per gestire i tuoi risparmi al meglio; trova la soluzione più adatta a te con Consulenza Mutui.

