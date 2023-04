Tinaba: conto corrente a canone zero e senza costi di attivazione

Tinaba offre un conto digitale gratuito esenza costi nascosti che si gestisce tramite app.

Il conto di Tinaba con IBAN italiano, senza canone mensile né imposta di bollo, include trasferimenti istantanei gratuiti e consente di effettuare pagamenti di bollo, bollettini, PagoPA e ricariche telefoniche.

È inclusa nel conto anche una carta Mastercard per pagare ovunque e in sicurezza. La carta non prevede costi di gestione o commissione nascoste, si può ricaricare istantaneamente in pochi tap e permette di ottenere un cashback del 10% su tutti gli acquisti effettuati.

Compatibile con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, FitBit Pay, Garmin Pay e Swatch Pay, consente di effettuare pagamenti in modo veloce e sicuro anche tramite smartphone o smartwatch.

Tramite l’app di Tinaba è possibile controllare saldo e movimenti del conto in qualsiasi momento. L’app dà inoltre accesso a numerosi strumenti per semplificare la gestione delle finanze personali.

È possibile creare salvadanai digitali per mettere da parte delle somme e, con la funzione Gruppi Tinaba, è possibile creare gruppi per gestire le spese condivise con i propri contatti e tenere traccia delle spese in modo trasparente e sicuro.

È disponibile in app anche un servizio crypto per la compravendita di criptovalute un servizio investimenti per la gestione dei propri risparmi, ed è anche possibile sostenere le raccolte di charity presenti nella sezione “donazioni”.

Tinaba include infine una sezione crowdfunding che permette di raccogliere contributi da tante persone per un progetto personale o un obiettivo comune. Dopo aver creato la raccolta fondi è possibile condividere il link sui social network o su Whatsapp per ricevere denaro tramite Tinaba, Paypal o carta di pagamento.

