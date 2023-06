Tinaba: conto gratuito e carta con cashback

Tinaba si distingue per la sua offerta di un conto digitale gratuito con IBAN italiano, senza canoni mensili né imposta di bollo, che si gestisce in modo smart tramite app.

Il conto Tinaba offre la possibilità di richiedere una carta prepagata che opera su circuito Mastercard. Anche la carta Mastercard di Tinaba è completamente gratuita, senza alcun costo di gestione o commissione nascosta.

La carta può essere ricaricata con un Tap e grazie alla sua compatibilità con numerosi metodi di pagamento digitali, come Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, FitBit Pay, Garmin Pay e Swatch Pay, consente di effettuare pagamenti in modo veloce e sicuro anche tramite smartphone o smartwatch.

In più, per i nuovi clienti, Tinaba permette anche di accedere ad un cashback del 10% sugli acquisti effettuati con carta di ogni tipologia di prodotto.

Il conto di Tinaba si distingue anche per le sue funzionalità innovative. Grazie alla possibilità di creare gruppi per gestire le spese condivise con i propri contatti, è possibile suddividere facilmente le spese e tenere traccia di tutto in modo trasparente e sicuro.

Grazie alla sua app disponibile per iOS e Android, è possibile controllare saldo e movimenti del conto in tempo reale, effettuare pagamenti e trasferimenti, e accedere a numerosi strumenti per una gestione del denaro più consapevole.

Inoltre, l’app consente di creare salvadanai digitali per mettere da parte delle somme di denaro e quindi rendere il risparmio più facile. Infine, il conto include trasferimenti istantanei e gratuiti, pagamenti di bollo, bollettini, PagoPA e ricariche telefoniche, tutto comodamente dal proprio smartphone.

Per conoscere tutti i dettagli delle promozioni di Tinaba clicca qui.

