Tinaba: conto gratuito e fino al 10% di cashback

Trovare un conto online adeguato alle proprie necessità può essere una vera svolta nella gestione delle finanze personali.

In questo settore però, non è così semplice individuare una piattaforma conveniente, facile da utilizzare e soprattutto affidabile. In molti casi infatti, si tratta di startup poco affidabili e che alle spalle non hanno le certezze e l’esperienza di un istituto bancario di concezione più classica.

Nonostante ciò, non mancano le piacevoli eccezioni: il conto online gratuito Tinaba, per esempio, offre tutta la solidità e l’esperienza nel settore di Banca Profilo. Stiamo parlando di un istituto fondato nel 1988 e operante nel settore della finanza, con ottimi risultati, da molto tempo.

Questa combinazione conto online e carta di debito risulta una delle più ambite online. I motivi, in tal senso, sono molteplici: il cashback fino al 10% è, in molti casi, un fattore determinante per la scelta di tale servizio.

Il conto Tinaba è facile da utilizzare, sicuro e digitale

La popolarità di Tinaba però, va ben oltre il semplice cashback. Si tratta di un conto che non ha alcun tipo di canone mensile né imposta di bollo, pur offrendo trasferimenti di denaro istantanei e gratuiti tra i possessori della stessa carta.

Al conto poi, è legato un IBAN italiano che permette di ricevere direttamente l’accredito di stipendio o della pensione. Attraverso l’app è poi possibile effettuare operazioni come:

pagamento del bollo ;

; pagamenti di bollettini ;

; ricariche telefoniche ;

; PagoPA.

La carta, facente parte del circuito MasterCard, si presenta con zero costi di gestione e con i primi 24 prelievi effettuati del tutto gratuiti. Questa inoltre è compatibile con altri sistemi di pagamento avanzati come Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, FitBit Pay, Garmin Pay e Swatch Pay.

A completare il tutto vi è un’app flessibile, con caratteristiche che la rendono tra le migliori del settore. In tal senso, si va dai servizi per la compravendita di criptovalute fino ai salvadanai virtuali, senza dimenticare un servizio di consulenza mutui e altre opportunità in ottica investimenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.