Tinaba, ecco il conto deposito ad alto rendimento: scoprilo ora

L’app Tinaba di Banca Profilo offre un’opzione di conto deposito ad alto rendimento sicuro e affidabile.

Stiamo parlando di un impressionante tasso dell’1% in aggiunta all’indice di inflazione FOI per la versione Tinaba Start da gennaio 2023 a gennaio 2024, e un tasso del 2% in aggiunta all’Indice di inflazione FOI per la versione Tinaba Premium nello stesso periodo.

Sottoscrivendo l’offerta Premium Membership di Tinaba (49,99 euro annui, con possibilità di sconti per abbattere il costo) puoi accedere a una seconda versione del servizio, che ti offre vantaggi e funzionalità aggiuntive rispetto all’account base.

I dettagli del conto deposito ad alto rendimento di Tinaba

Tinaba fornisce un conto di risparmio che presenta un tasso di interesse fisso combinato con un tasso di interesse variabile legato all’inflazione utilizzando l’indice FOI, in particolare l’indice dei prezzi al consumo per operai e famiglie di colletti bianchi.

Ecco le specifiche:

Clienti Tinaba Start: 12 mesi di vincolo, 1% di interesse più un tasso variabile collegato all’inflazione.

più un tasso variabile collegato all’inflazione. Clienti Tinaba Premium: 12 mesi di vincolo, 2% di interesse più un tasso variabile collegato all’inflazione.

Per i clienti Tinaba Start, l’offerta a tasso fisso svincolabile è articolata in questo modo:

tasso del 1,50% per un vincolo di 6 mesi,

tasso del 2% per un vincolo di 12 mesi ;

; tasso del 2,50% per un vincolo di 18 mesi;

tasso del 3% per un vincolo di 24 mesi.

Per i clienti Tinaba Premium, l’offerta a tasso fisso svincolabile è articolata in questo modo:

tasso del 2,50% per un vincolo di 6 mesi;

tasso del 3% per un vincolo di 12 mesi;

tasso del 3,50% per un vincolo di 18 mesi ;

; tasso del 4% per un vincolo di 24 mesi.

Il conto risparmio di Tinaba conviene perché è a zero spese sia per l’apertura che per la gestione, l’imposta di bollo è gratuita, l’importo minimo da versare è di 1000 euro e si ha la possibilità di sottoscrivere più di un conto e svincolare le somme senza pagare penali.

Per registrarti a Tinaba basta cliccare sul link qui sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.